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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۲۱

فعالیت سامانه ضعیف بارشی در همدان

فعالیت سامانه ضعیف بارشی در همدان

همدان-کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان از فعالیت سامانه ضعیف بارشی در استان خبر داد و گفت: سامانه بارشی جدیدی نیز از روز یکشنبه هفته آینده همدان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی استان همدان اظهار کرد: با توجه به آخرین خروجی مدل‌ها، امروز و فردا با فعالیت سامانه ضعیف بارشی شاهد بارش‌های پراکنده، گاهی وزش باد و رگبار موقت باران در برخی نقاط استان به ویژه مناطق کوهستانی خواهیم بود.

وی افزود: روز شنبه انتظار بارش قابل ملاحظه‌ای در سطح استان نداریم اما از روز یکشنبه به بعد مجدد سامانه بارشی دیگری استان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در ساعاتی از یکشنبه شب و روز دوشنبه هفته آینده بارش باران در اکثر نقاط استان و به ویژه نیمه جنوبی آن پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با اشاره به وضعیت دمایی استان نیز گفت: از نظر دمایی ثبات نسبی برقرار است و تغییرات محسوسی نخواهیم داشت به‌طوری‌که در ۲۴ ساعت گذشته اسدآباد با ۲۴ درجه سانتی‌گراد به عنوان گرمترین شهر استان گزارش شد.

زاهدی در پایان خاطرنشان کرد: صبح امروز کمترین دمای ثبت شده در همدان به ۵ درجه سانتی‌گراد رسید و دمای بیشینه این شهر نیز در ۲۴ ساعت اخیر به ۲۱ درجه سانتی‌گراد افزایش یافت.

کد مطلب 6993625

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