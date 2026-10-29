فعالیت سامانه ضعیف بارشی در همدان

روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی استان همدان اظهار کرد: با توجه به آخرین خروجی مدل‌ها، امروز و فردا با فعالیت سامانه ضعیف بارشی شاهد بارش‌های پراکنده، گاهی وزش باد و رگبار موقت باران در برخی نقاط استان به ویژه مناطق کوهستانی خواهیم بود.

وی افزود: روز شنبه انتظار بارش قابل ملاحظه‌ای در سطح استان نداریم اما از روز یکشنبه به بعد مجدد سامانه بارشی دیگری استان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در ساعاتی از یکشنبه شب و روز دوشنبه هفته آینده بارش باران در اکثر نقاط استان و به ویژه نیمه جنوبی آن پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با اشاره به وضعیت دمایی استان نیز گفت: از نظر دمایی ثبات نسبی برقرار است و تغییرات محسوسی نخواهیم داشت به‌طوری‌که در ۲۴ ساعت گذشته اسدآباد با ۲۴ درجه سانتی‌گراد به عنوان گرمترین شهر استان گزارش شد.

زاهدی در پایان خاطرنشان کرد: صبح امروز کمترین دمای ثبت شده در همدان به ۵ درجه سانتی‌گراد رسید و دمای بیشینه این شهر نیز در ۲۴ ساعت اخیر به ۲۱ درجه سانتی‌گراد افزایش یافت.