زلزله ۳.۴ ریشتری در حوالی رودسر؛ خسارتی گزارش نشد

به گزارش خبرنگار مهر علی اکبر تمجیدی ظهر پنجشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر در عمق ۸ کیلومتری زمین، حوالی شهرستان رودسر در استان گیلان رخ داد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان رودسر، با اشاره به وقوع این زمین‌لرزه اظهار کرد: تیم‌های ارزیابی به مناطق مربوطه اعزام شده‌اند و خوشبختانه تاکنون هیچ‌گونه خسارتی گزارش نشده است.

بر اساس گزارش مقدماتی زمین‌لرزه، این حادثه در طول جغرافیایی ۵۰.۳ و عرض جغرافیایی ۳۷.۱۶ و در عمق ۸ کیلومتری زمین ثبت شده است.

بر اساس این گزارش، کانون زمین‌لرزه در فاصله ۲ کیلومتری رودسر، ۱۱ کیلومتری کومله و ۱۱ کیلومتری کلاچای قرار داشته است. همچنین فاصله این زمین‌لرزه تا رشت ۶۴ کیلومتر و تا قزوین ۱۰۰ کیلومتر گزارش شده است.