زلزله ۴.۲ ریشتری بندر دیر را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، زمینلرزهای به بزرگی ۴.۲ ریشتر ساعت ۱۱ و ۲۷ دقیقه روز چهارشنبه شهرستان دیر در استان بوشهر را لرزاند.
موقعیت این زمین لرزه در طول جغرافیایی ۵۱.۹۲ شرقی و عرض جغرافیایی ۲۷.۸۴ شمالی و در عمق ۲۰ کیلومتری زمین اعلام شده است.
مرکز این زمین لرزه تا بندر دیر دو کیلومتر، تا بنک ۱۱ کیلومتر و تا کنگان ۱۴ کیلومتر فاصله دارد.
تاکنون گزارشی از خسارتهای این زمینلرزه مخابره نشده است.
روز سهشنبه نیز زمینلرزههای ۴.۹ ریشتری و ۳.۸ ریشتری این منطقه را لرزانده بود که موجب بروز خسارتهای مالی و مصدومیت ۱۶ نفر شده بود.
نظر شما