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۱۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۵۲

زلزله ۴.۲ ریشتری بندر دیر را لرزاند

زلزله ۴.۲ ریشتری بندر دیر را لرزاند

بوشهر - زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر بندر دیر در جنوب استان بوشهر را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر ساعت ۱۱ و ۲۷ دقیقه روز چهارشنبه شهرستان دیر در استان بوشهر را لرزاند.

موقعیت این زمین لرزه در طول جغرافیایی ۵۱.۹۲ شرقی و عرض جغرافیایی ۲۷.۸۴ شمالی و در عمق ۲۰ کیلومتری زمین اعلام شده است.

مرکز این زمین لرزه تا بندر دیر دو کیلومتر، تا بنک ۱۱ کیلومتر و تا کنگان ۱۴ کیلومتر فاصله دارد.

تاکنون گزارشی از خسارت‌های این زمین‌لرزه مخابره نشده است.

روز سه‌شنبه نیز زمین‌لرزه‌های ۴.۹ ریشتری و ۳.۸ ریشتری این منطقه را لرزانده بود که موجب بروز خسارت‌های مالی و مصدومیت ۱۶ نفر شده بود.

کد مطلب 4164664

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