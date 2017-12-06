زلزله ۴.۲ ریشتری بندر دیر را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر ساعت ۱۱ و ۲۷ دقیقه روز چهارشنبه شهرستان دیر در استان بوشهر را لرزاند.

موقعیت این زمین لرزه در طول جغرافیایی ۵۱.۹۲ شرقی و عرض جغرافیایی ۲۷.۸۴ شمالی و در عمق ۲۰ کیلومتری زمین اعلام شده است.

مرکز این زمین لرزه تا بندر دیر دو کیلومتر، تا بنک ۱۱ کیلومتر و تا کنگان ۱۴ کیلومتر فاصله دارد.

تاکنون گزارشی از خسارت‌های این زمین‌لرزه مخابره نشده است.

روز سه‌شنبه نیز زمین‌لرزه‌های ۴.۹ ریشتری و ۳.۸ ریشتری این منطقه را لرزانده بود که موجب بروز خسارت‌های مالی و مصدومیت ۱۶ نفر شده بود.