انتقاد مجدد اوباما از جنگ ترامپ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا در گردهمایی انتخاباتی دموکرات‌ها در ایالت جورجیا، از دونالد ترامپ به دلیل آغاز جنگ علیه ایران انتقاد کرد و گفت این جنگ امنیت آمریکایی‌ها را کاهش داده است.

اوباما گفت: رئیس‌جمهور کنونی مجموعه‌ای از تصمیم‌های بد را گرفت که مهم‌ترین آن‌ها آغاز جنگی غیرضروری بود که هیچ‌کس آن را نخواسته بود و هیچ‌کس به آن رأی نداده بود.

وی با اشاره به کاهش ذخایر موشکی آمریکا اظهار داشت: ذخایر موشکی خود را کاهش داده‌ایم و این مسئله ما را آسیب‌پذیرتر کرده است. ایران اکنون بر تنگه هرمز، جایی که بخش بزرگی از نفت جهان برای رسیدن به مصرف‌کنندگان از آن عبور می‌کند، قدرت وتو دارد.

رئیس‌جمهور پیشین آمریکا افزایش قیمت نفت و گازوئیل را از پیامدهای جنگ دانست و گفت: به همین دلیل قیمت نفت بالا رفته است. به همین دلیل قیمت گازوئیل افزایش یافته و تقریباً قیمت همه‌چیز بالا رفته است.

اوباما همچنین با اشاره به وعده‌های دولت ترامپ تأکید کرد: برخلاف وعده‌ها، اظهارات و اعلام‌هایی که هفت ماه پیش مطرح شد، این جنگ هنوز پایان نیافته است.

وی در بخش دیگری از سخنانش از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ با ایران دفاع کرد؛ توافقی که در دوران ریاست‌جمهوری او حاصل شد. ترامپ در سال ۲۰۱۸ آمریکا را از این توافق خارج کرد.