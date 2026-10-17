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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۷:۲۷

تنش و درگیری لفظی میان نتانیاهو و اوباما

تنش و درگیری لفظی میان نتانیاهو و اوباما

واکنش نخست وزیر رژیم صهیونیستی به انتقادات رئیس جمهور اسبق آمریکا علیه این رژیم باعث به وجود آمدن تنش میان دو طرف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز جمعه سخنان باراک اوباما رئیس جمهور اسبق آمریکا علیه صهیونیست ها را تأسف بار خواند.

وی مدعی شد که صهیونیست ها اشغالگر نبوده و تاریخ آنها استعماری نیست و سرزمینی که در آن ساکن هستند به سرقت نرفته است!

نتانیاهو در ادامه ادعاهای مضحک خود گفت: این سرزمین ما و نامش یهودا است.

اوباما پیشتر در سخنانی در ایرلند شمالی، به طور تلویحی رژیم صهیونیستی را به زمین دزدی از فلسطینی ها متهم کرد و اظهار داشت: آنها در این کار زیاده روی کردند.

وی با اشاره به اینکه میلیون‌ها یهودی و فلسطینی در منطقه زندگی می‌کنند و آن را ترک نخواهند کرد، از صهیونیست ها خواست تا در مورد آینده فرزندان و نوه‌های خود تجدید نظر کنند و از خود بپرسند که آیا همچنان پشت دیوارها زندگی خواهند کرد و اطرافیان خود را از بین خواهند برد، یا اینکه به دنبال راهی عادلانه برای دفاع از خود در عین پایبندی به اصول اخلاقی و انسانی خواهند بود.

کد مطلب 6979922

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    نظرات

    • ایرانی IR ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      من نمی‌دانم نتانیاهو جنایتکار از کدام سرزمین شان صحبت می کند در جائیکه اصالت او اصلا لهستانی هستش .این جماعت عجب رویی دارند.

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