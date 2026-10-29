به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، محمدی سرگزی، امروز در مراسم روز ملی محیط‌بان که در سالن همایش شهدای بین‌المللی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، با اشاره به مشکلات موجود در روند احراز شهادت و جانبازی محیط‌بانان اظهار کرد: بر اساس آیین‌نامه موجود، محیط‌بانانی که در مواجهه با اشرار و گروه‌های مسلح آسیب می‌بینند یا جان خود را از دست می‌دهند، در صورت احراز شرایط، مشمول عنوان شهید قرار می‌گیرند؛ اما در مواردی، به دلیل احراز نشدن عنوان مهاجم به‌عنوان گروه مسلح یا اشرار، این عنوان به محیط‌بانان تعلق نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه حدود ۱۵۴ محیط‌بان در مواجهه با شکارچیان جان خود را از دست داده‌اند، افزود: بر اساس آمار ارائه‌شده، تاکنون تنها ۵۷ نفر از این محیط‌بانان عنوان شهید دریافت کرده‌اند. همچنین حدود ۳۵۰ محیط‌بان در مواجهه با متخلفان شکار و صید جانباز شده‌اند که در برخی موارد، به دلیل مسائل مربوط به احراز شرایط قانونی، از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برخوردار نشده‌اند.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تأکید بر ضرورت بازنگری در ضوابط موجود تصریح کرد: محیط‌بانان برای حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور، جان خود را به خطر می‌اندازند و مسئولان وظیفه دارند با تدوین و اصلاح قواعد قانونی، زمینه حمایت مؤثر از این افراد و خانواده‌های آنان را فراهم کنند.

محمدی سرگزی همچنین به موضوع حمایت‌های قانونی از محیط‌بانان به‌عنوان ضابطان خاص قضایی اشاره کرد و گفت: با وجود تصویب قانون حمایت از محیط‌بانان در سال ۱۳۹۹، موضوع برخورداری آنان از حمایت‌ها و اختیارات قانونی مشابه سایر ضابطان همچنان نیازمند پیگیری است.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده، موضوع برخورداری محیط‌بانان از حمایت‌ها و اختیارات پیش‌بینی‌شده در قوانین مربوط به به‌کارگیری سلاح برای سایر ضابطان در دستور کار قرار گرفته است و امیدواریم با بررسی و تصویب موضوع در صحن علنی مجلس، بخش مهمی از دغدغه‌های محیط‌بانان در این زمینه برطرف شود.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان با قدردانی از تلاش‌های محیط‌بانان در حفاظت از طبیعت کشور، برای آنان و خانواده‌هایشان آرزوی سلامتی و توفیق کرد.