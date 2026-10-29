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۷ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۱۳

۷۶ دستگاه فرهنگی در کشور در حال موازی کاری هستند

۷۶ دستگاه فرهنگی در کشور در حال موازی کاری هستند

همدان-عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: هم‌اکنون ۷۶ دستگاه فرهنگی در کشور در حال موازی کاری هستند و این تعدد دستگاه‌ها موجب پراکندگی فعالیت‌ها و استفاده نامناسب از اعتبارات شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین میرزایی عصر پنج شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان همدان با اشاره به جایگاه بنیادین فرهنگ در ساختار جامعه اظهار کرد: فرهنگ زیربنای مسائل سیاسی و اقتصادی است و اعتقادات، آداب و رسوم و شیوه زندگی مردم را در بر می‌گیرد.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به جایگاه فرهنگ در برنامه ریزی‌های کلان کشور افزود: اگر فرهنگ جامعه و رفتارهای اجتماعی اصلاح شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی نیز قابل مدیریت خواهد بود و مسائل فرهنگی باید در اولویت برنامه ریزی‌ها قرار گیرند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد صریح از موازی کاری دستگاه‌های فرهنگی در کشور بیان کرد: هم‌اکنون ۷۶ دستگاه فرهنگی در کشور در حال موازی کاری هستند و این تعدد دستگاه‌ها موجب پراکندگی فعالیت‌ها و استفاده نامناسب از اعتبارات شده است.

حجت الاسلام میرزایی با تاکید بر ضرورت تحول در عملکرد شورای فرهنگ عمومی تصریح کرد: جلسات این شورا باید به ایجاد تغییر در ساختار فرهنگی استان‌ها و شهرستان‌ها منجر شود و به جای پرداختن به موضوعات پراکنده، مسائل محوری و اولویت‌دار جامعه را دنبال کند.

وی با بیان اینکه شورای فرهنگ عمومی ظرفیت جریان سازی در جامعه را دارد، گفت: مردم باید آثار و نتایج فعالیت‌های این شورا را در زندگی خود ببینند و بدانند تصمیمات و برنامه‌ها چه تاثیری بر بهبود شرایط فرهنگی و اجتماعی دارد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر مردمی سازی فعالیت‌های فرهنگی خاطرنشان کرد: فرهنگ با صدور بخشنامه شکل نمی‌گیرد بلکه بر پایه اعتماد مردم ساخته می‌شود و تا زمانی که مردم در برنامه‌های فرهنگی مشارکت نداشته باشند، نمی‌توان انتظار اثربخشی مطلوب داشت.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه استان همدان افزود: همدان باید از نظر ظرفیت‌ها و فعالیت‌های فرهنگی جایگاه برجسته‌تری در سطح کشور پیدا کند و برای تحقق این هدف در کنار توجه به سرمایه‌های فرهنگی استان، چالش‌ها و آسیب‌های موجود نیز باید با جدیت پیگیری شود.

حجت الاسلام میرزایی همچنین بر ضرورت تقویت نقش مساجد در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی تاکید کرد و گفت: مساجد باید همچون صدر اسلام در متن زندگی مردم و فعالیت‌های اجتماعی حضور داشته باشند.

ساماندهی وضعیت حجاب از مطالبات به حق مردم است

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به جایگاه مهم کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار کرد: وزارتخانه‌های متعددی به طور مستقیم و سایر سازمان‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای در حوزه فعالیت این کمیسیون قرار دارند و افراد دغدغه‌مند و چهره‌های شاخصی در آن عضویت دارند.

فتح الله توسلی با تاکید بر اینکه ساماندهی وضعیت حجاب از مطالبات به حق مردم است، افزود: در هیچ حوزه‌ای به اندازه فرهنگ اسناد بالادستی وجود ندارد اما با این وجود آثاری با بودجه کشور تولید می‌شوند که محتوای ضد فرهنگی دارند و این مسئله ضرورت بازنگری در نحوه هزینه کرد منابع و نظارت بر تولیدات فرهنگی را نشان می‌دهد.

وی تعدد مراکز سیاست گذاری و اجرا در حوزه فرهنگ، فاصله میان سیاست‌گذاری تا اجرا، ضعف نظام نظارتی و تناسب نداشتن بودجه‌ها را از مهم‌ترین مشکلات این حوزه برشمرد.

توسلی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی استان همدان این منطقه را یکی از کانون‌های مهم تمدنی کشور دانست و بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های گردشگری و میراث فرهنگی آن تاکید کرد.

کد مطلب 6993826

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