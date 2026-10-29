به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین میرزایی عصر پنج شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان همدان با اشاره به جایگاه بنیادین فرهنگ در ساختار جامعه اظهار کرد: فرهنگ زیربنای مسائل سیاسی و اقتصادی است و اعتقادات، آداب و رسوم و شیوه زندگی مردم را در بر می‌گیرد.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به جایگاه فرهنگ در برنامه ریزی‌های کلان کشور افزود: اگر فرهنگ جامعه و رفتارهای اجتماعی اصلاح شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی نیز قابل مدیریت خواهد بود و مسائل فرهنگی باید در اولویت برنامه ریزی‌ها قرار گیرند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد صریح از موازی کاری دستگاه‌های فرهنگی در کشور بیان کرد: هم‌اکنون ۷۶ دستگاه فرهنگی در کشور در حال موازی کاری هستند و این تعدد دستگاه‌ها موجب پراکندگی فعالیت‌ها و استفاده نامناسب از اعتبارات شده است.

حجت الاسلام میرزایی با تاکید بر ضرورت تحول در عملکرد شورای فرهنگ عمومی تصریح کرد: جلسات این شورا باید به ایجاد تغییر در ساختار فرهنگی استان‌ها و شهرستان‌ها منجر شود و به جای پرداختن به موضوعات پراکنده، مسائل محوری و اولویت‌دار جامعه را دنبال کند.

وی با بیان اینکه شورای فرهنگ عمومی ظرفیت جریان سازی در جامعه را دارد، گفت: مردم باید آثار و نتایج فعالیت‌های این شورا را در زندگی خود ببینند و بدانند تصمیمات و برنامه‌ها چه تاثیری بر بهبود شرایط فرهنگی و اجتماعی دارد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر مردمی سازی فعالیت‌های فرهنگی خاطرنشان کرد: فرهنگ با صدور بخشنامه شکل نمی‌گیرد بلکه بر پایه اعتماد مردم ساخته می‌شود و تا زمانی که مردم در برنامه‌های فرهنگی مشارکت نداشته باشند، نمی‌توان انتظار اثربخشی مطلوب داشت.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه استان همدان افزود: همدان باید از نظر ظرفیت‌ها و فعالیت‌های فرهنگی جایگاه برجسته‌تری در سطح کشور پیدا کند و برای تحقق این هدف در کنار توجه به سرمایه‌های فرهنگی استان، چالش‌ها و آسیب‌های موجود نیز باید با جدیت پیگیری شود.

حجت الاسلام میرزایی همچنین بر ضرورت تقویت نقش مساجد در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی تاکید کرد و گفت: مساجد باید همچون صدر اسلام در متن زندگی مردم و فعالیت‌های اجتماعی حضور داشته باشند.

ساماندهی وضعیت حجاب از مطالبات به حق مردم است

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به جایگاه مهم کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار کرد: وزارتخانه‌های متعددی به طور مستقیم و سایر سازمان‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای در حوزه فعالیت این کمیسیون قرار دارند و افراد دغدغه‌مند و چهره‌های شاخصی در آن عضویت دارند.

فتح الله توسلی با تاکید بر اینکه ساماندهی وضعیت حجاب از مطالبات به حق مردم است، افزود: در هیچ حوزه‌ای به اندازه فرهنگ اسناد بالادستی وجود ندارد اما با این وجود آثاری با بودجه کشور تولید می‌شوند که محتوای ضد فرهنگی دارند و این مسئله ضرورت بازنگری در نحوه هزینه کرد منابع و نظارت بر تولیدات فرهنگی را نشان می‌دهد.

وی تعدد مراکز سیاست گذاری و اجرا در حوزه فرهنگ، فاصله میان سیاست‌گذاری تا اجرا، ضعف نظام نظارتی و تناسب نداشتن بودجه‌ها را از مهم‌ترین مشکلات این حوزه برشمرد.

توسلی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی استان همدان این منطقه را یکی از کانون‌های مهم تمدنی کشور دانست و بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های گردشگری و میراث فرهنگی آن تاکید کرد.