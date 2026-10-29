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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۱۲

تیم فوتبال نونهالان از سد کرواسی گذشت

تیم فوتبال نونهالان از سد کرواسی گذشت

تیم فوتبال نونهالان ایران موفق به کسب پیروزی مقابل کرواسی در جام جهانی این رده سنی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال نونهالان از ساعت ۱۶:۴۵ امروز(پنجشنبه) در در نخستین بازی خود برای کسب رتبه‌های پنجم تا هشتم سطح B فستیوال و جام جهانی زیر ۱۵ سال آذربایجان مقابل کرواسی به زمین رفت.

شاگردان مصطفی قنبرپور در دقیقه ۹ بازی با گل مهدی کولیوند از حریف خود پیش افتادند و با حفظ این گل تا پایان بازی یک بر صفر این تیم اروپایی قدرتمند را شکست دادند.

سعید مقدسی، طاها طالبی، مهدی دهقان، علی اکبر قاسمی، امیر محمد مشفقی، عرفان سلمانی، حسام احمدلو و مهدی کولیوند ترکیب اصلی تیم زیر ۱۵ سال کشورمان را در این بازی تشکیل دادند.

تیم جوانان صبح فردا جمعه برای کسب رتبه پنجم به زمین می‌رود.

تیم فوتبال نونهالان از سد کرواسی گذشت

کد مطلب 6993830

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