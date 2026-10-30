ارتباط یک الگوی غذایی رایج با کاهش خطر آرتروز زانو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتینگ ول، مطالعه‌ای روی تقریباً ۹۸۰۰۰ بزرگسال به بررسی این موضوع پرداخت که آیا خوردن غذاهای مرتبط با میکروبیوم سالم روده با ابتلا به آرتروز، مرتبط است یا خیر.

محققان ۹۷۵۶۹ بزرگسال از بانک زیستی بریتانیا را که در شروع مطالعه آرتروز نداشتند، تجزیه و تحلیل کردند. شرکت‌کنندگان به طور متوسط ۱۱.۶ سال تحت نظر بودند.

این تیم رژیم‌های غذایی شرکت‌کنندگان را با استفاده از شاخص غذایی برای میکروبیوم های روده (DI-GM) امتیازدهی کرد، که میزان تطابق عادات غذایی با غذاها و مواد مغذی مرتبط با باکتری‌های روده را اندازه‌گیری می‌کند.

فیبر، غلات کامل و لبنیات تخمیر شده نمرات را افزایش دادند، در حالی که گوشت قرمز و غلات تصفیه شده آنها را کاهش دادند.

محققان همچنین نمونه‌های خون را برای شناسایی ترکیبات مرتبط با امتیاز رژیم غذایی شرکت‌کنندگان تجزیه و تحلیل کردند. بسیاری از آنها در پردازش چربی‌ها و کلسترول نقش داشتند.

افرادی که رژیم غذایی مناسب‌تری داشتند که دارای مقادیر بیشتر فیبر، غلات کامل و لبنیات تخمیر شده بود، با خطر کمتر ابتلا به آرتروز زانو مواجه بودند.

افرادی که بالاترین امتیاز رژیم غذایی را داشتند، در مقایسه با افرادی که کمترین امتیاز را داشتند، ۹٪ خطر ابتلا به آرتروز زانو در آنها کمتر بود.

بسیاری از ترکیبات خونی مرتبط با کاهش خطر آرتروز به بدن در پردازش چربی‌ها و کلسترول کمک می‌کنند.

وقتی بدن به طور معمول چربی‌ها را مدیریت نمی‌کند، ممکن است به التهاب مداوم کمک کند و بر سلول‌هایی که غضروف، بافت نرمی که مفاصل شما را محافظت می‌کند، را حفظ می‌کنند، تأثیر بگذارد. با فرسایش غضروف، حرکت می‌تواند دردناک و سفت شود.

با این حال، این مطالعه نمی‌تواند ثابت کند که رژیم غذایی از آرتروز جلوگیری می‌کند و محققان مستقیماً باکتری‌های روده را اندازه‌گیری نکردند.

غذا درمان قطعی برای آرتروز نیست، اما خوردن غلات کامل، حبوبات، سبزیجات و لبنیات تخمیر شده بیشتر، راهی عملی برای حمایت از سلامت کلی است که دانشمندان در حال بررسی این ارتباط هستند.