قهرمان رنکینگ اسنوکر دسته اول کشور مشخص شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، فینال بیست و نهمین دوره رقابت های رنکینگ اسنوکر دسته اول کشور گرامیداشت هفته تربیت بدنی، امروز (پنجشنبه ٧ آبان) برگزار شد.
در این دیدار که میان محمد بابایی و آرمین جواهری برگزار شد، بابایی به برتری ٥ بر ٢ دست یافت و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.
بدین ترتیب با معرفی محمد بابایی به عنوان قهرمان، پرونده بیست و نهمین دوره رقابت های رنکینگ اسنوکر دسته اول کشور گرامیداشت هفته تربیت بدنی پس از ٩ روز رقابت میان شرکت کنندگان بسته شد.
رده بندی بازیکنان برتر به این شرح است:
١- محمد بابایی (استان مازندران)
٢- آرمین جواهری (استان گلستان)
٣- مهدی احمدی (استان زنجان) و عرشیا یکتا (استان اصفهان)
این دوره مسابقات ٢٩ مهر تا ٧ آبان به میزبانی هیئت بولینگ و بیلیارد ارومیه برگزار شد.
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