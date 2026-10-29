قهرمان رنکینگ اسنوکر دسته اول کشور مشخص شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، فینال بیست و نهمین دوره رقابت های رنکینگ اسنوکر دسته اول کشور گرامیداشت هفته تربیت بدنی، امروز (پنجشنبه ٧ آبان) برگزار شد.

در این دیدار که میان محمد بابایی و آرمین جواهری برگزار شد، بابایی به برتری ٥ بر ٢ دست یافت و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

بدین ترتیب با معرفی محمد بابایی به عنوان قهرمان، پرونده بیست و نهمین دوره رقابت های رنکینگ اسنوکر دسته اول کشور گرامیداشت هفته تربیت بدنی پس از ٩ روز رقابت میان شرکت کنندگان بسته شد.

رده بندی بازیکنان برتر به این شرح است:

١- محمد بابایی (استان مازندران)

٢- آرمین جواهری (استان گلستان)

٣- مهدی احمدی (استان زنجان) و عرشیا یکتا (استان اصفهان)

این دوره مسابقات ٢٩ مهر تا ٧ آبان به میزبانی هیئت بولینگ و بیلیارد ارومیه برگزار شد.