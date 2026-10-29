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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۰۷

قهرمان رنکینگ اسنوکر دسته اول کشور مشخص شد

قهرمان رنکینگ اسنوکر دسته اول کشور مشخص شد

 بیست و نهمین دوره رقابت های رنکینگ اسنوکر دسته اول کشور گرامیداشت هفته تربیت بدنی پس از ٩ رقابت میان ١٦٨ بازیکن شرکت کننده با تعیین برترین ها به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، فینال بیست و نهمین دوره رقابت های رنکینگ اسنوکر دسته اول کشور گرامیداشت هفته تربیت بدنی، امروز (پنجشنبه ٧ آبان) برگزار شد.

در این دیدار که میان محمد بابایی و آرمین جواهری برگزار شد، بابایی به برتری ٥ بر ٢ دست یافت و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

بدین ترتیب با معرفی محمد بابایی به عنوان قهرمان، پرونده بیست و نهمین دوره رقابت های رنکینگ اسنوکر دسته اول کشور گرامیداشت هفته تربیت بدنی پس از ٩ روز رقابت میان شرکت کنندگان بسته شد.

رده بندی بازیکنان برتر به این شرح است:

١- محمد بابایی (استان مازندران)

٢- آرمین جواهری (استان گلستان)

٣- مهدی احمدی (استان زنجان) و عرشیا یکتا (استان اصفهان)

این دوره مسابقات ٢٩ مهر تا ٧ آبان به میزبانی هیئت بولینگ و بیلیارد ارومیه برگزار شد.

کد مطلب 6993854

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