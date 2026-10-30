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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵

لاوروف وارد آمریکا شد

لاوروف وارد آمریکا شد

وزیر خارجه روسیه به منظور شرکت در نشست وزیران امور خارجه کشورهای گروه- ۲۰ وارد آتلانتا در آمریکا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز جمعه برای شرکت در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو گروه- ۲۰ وارد آمریکا شد.

مسکو دیروز پنجشنبه اعلام کرده بود که لاوروف در سخنرانی خود در این نشست، مخالفت روسیه با تحریم‌ های بین‌المللی را مطرح خواهد کرد.

این سفر پیش از دور تازه گفتگوهای مقام‌ های مسکو، کی‌ یف و واشنگتن برای دستیابی به توافقی با هدف پایان دادن به جنگ اوکراین انجام می‌شود.

قرار است نشست وزیران امور خارجه کشورهای گروه- ۲۰ در روزهای ۳۰ و ۳۱ اکتبر (امروز و فردا) در آتلانتا واقع در آمریکا برگزار شود.

کد مطلب 6994139

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