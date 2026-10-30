به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم مقیمی حاجی در اجلاسیه مدیران و معاونان آموزشی مدارس علمیه مازندران در آمل، با اشاره به ضرورت تحول در نظام آموزشی حوزه‌های علمیه اظهار کرد: ارتقای کیفیت آموزش، شناسایی ظرفیت‌ها و کاستی‌های موجود و بازنگری در سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی، از اهداف برگزاری این نشست است.

وی با بیان اینکه نظام آموزشی حوزه باید متناسب با تحولات و نیازهای جامعه به‌روز شود، افزود: تقویت زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های آموزشی و اصلاح برنامه‌های درسی، زمینه تربیت عالمان فرهیخته، مهذب، متخصص و توانمند در پاسخگویی به مسائل روز را فراهم می‌کند.

معاون آموزش حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به تغییرات صورت‌گرفته در محتوای آموزشی طلاب گفت: در مقاطع سطح یک، دو و سه، علاوه بر دروس عمومی و سنتی حوزه، مباحث متنوعی در حوزه‌های تفسیر، تاریخ، حدیث، عقاید، معارف اسلامی و تاریخ انقلاب به برنامه‌های درسی افزوده شده است.

حجت‌الاسلام مقیمی حاجی ادامه داد: فراگیری این موضوعات در کنار تقویت مهارت‌های مورد نیاز، توانایی طلاب را برای حضور مؤثرتر در عرصه‌های علمی و اجتماعی افزایش می‌دهد.

وی توسعه رشته‌ها و گرایش‌های تخصصی را از محورهای اصلی تحول آموزشی حوزه‌های علمیه برشمرد و بیان کرد: تاکنون بیش از ۴۳۰ رشته و گرایش تخصصی در حوزه‌های علمیه کشور به تصویب رسیده و در هر نیمسال و سال تحصیلی نیز بیش از ۱۰۰ رشته به حوزه‌های علمیه ابلاغ می‌شود.

معاون آموزش حوزه‌های علمیه کشور با تشریح بخشی از ظرفیت‌های تخصصی ایجادشده، اظهار کرد: در حوزه تبلیغ بیش از ۲۰ رشته و گرایش، در زمینه تفسیر حدود ۳۰ رشته و گرایش و در حوزه کلام و عقاید نیز بیش از ۳۶ رشته و گرایش تخصصی طراحی شده است.

وی همچنین به گسترش مطالعات تخصصی در حوزه فقه اشاره کرد و گفت: فقه اقتصاد، فقه مدیریت، فقه تربیت، فقه سیاست و فقه خانواده از جمله رشته‌هایی هستند که با توجه به مسائل و نیازهای جامعه مورد توجه قرار گرفته‌اند.

حجت‌الاسلام مقیمی حاجی با تأکید بر لزوم تربیت نیروهای متخصص برای پاسخگویی به مسائل علوم انسانی و اجتماعی افزود: بسیاری از مسائل جامعه نیازمند برخورداری از دانش عمیق و تخصصی است؛ به همین دلیل تلاش شده است طلاب در کنار آموزش‌های عمومی، امکان تحصیل در رشته‌های تخصصی را نیز داشته باشند و پس از پایان تحصیل، متناسب با دانش و مهارت خود در عرصه‌های مختلف به فعالیت بپردازند.

وی با اشاره به فراهم شدن امکان ورود طلاب از مقطع سطح دو به برخی رشته‌های تخصصی خاطرنشان کرد: این رویکرد، مسیرهای علمی و حرفه‌ای متنوع‌تری پیش روی طلاب قرار می‌دهد و زمینه بهره‌گیری از ظرفیت آنان در حوزه‌های مورد نیاز جامعه را گسترش می‌دهد.

معاون آموزش حوزه‌های علمیه کشور در ادامه با اشاره به جایگاه فناوری‌های نوین در نظام آموزشی گفت: آشنایی با هوش مصنوعی نیز در برنامه‌های آموزشی حوزه مورد توجه قرار گرفته و معاونت آموزش از سال گذشته کارگاه‌های متعددی را برای آشنایی استادان با این فناوری برگزار کرده است.

وی افزود: در شرایط کنونی، اولویت بر شناخت و استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در رشته‌های آموزشی موجود و آشنایی استادان و طلاب با کاربردهای این فناوری است و تاکنون رشته تخصصی مستقلی در این زمینه راه‌اندازی نشده است.