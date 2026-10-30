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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹

مسکو: کشتی مرتبط با نیروهای مسلح اوکراین منهدم شد

مسکو: کشتی مرتبط با نیروهای مسلح اوکراین منهدم شد

وزارت دفاع روسیه از هدف قرار دادن یک کشتی مرتبط با نیروهای مسلح اوکراین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز جمعه در بیانیه‌ای درباره جزئیات حملات شبانه ارتش این کشور به مواضع اوکراین اعلام کرد که یک کشتی باری حامل تجهیزات نظامی و کالاهای با کاربرد دوگانه به اودسا برای نیروهای مسلح اوکراین در دریای سیاه هدف قرار گرفته است.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه همچنین از هدف قرار دادن مواضع دیگر مرتبط با نیروهای اوکراینی از جمله پست برق ۳۳۰ کیلوولتی اسوتلویه مرتبط با صنایع نظامی-صنعتی اوکراین در منطقه دنیپروپتروفسک، یک کارگاه تولید قطعات پهپادهای شناسایی و تهاجمی در کی‌یف و کارگاه مونتاژ و نگهداری پهپادهای متعلق به شرکت فان‌پلیت در کی‌یف خبر داد.

کد مطلب 6994198

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