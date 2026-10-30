تنگه هرمز به متغیر انتخاباتی آمریکا تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد جعفرزاده در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اصلاندوز با ارائه تحلیلی در خصوص سناریوهای محتمل دور جدید جنگ اظهار کرد: تنش در تنگه هرمز فقط یک مسئله نظامی یا منطقه‌ای نیست؛ چون به‌سرعت بر قیمت نفت، تورم، بازار سهام و اوراق قرضه اثر می‌گذارد. بالا رفتن قیمت نفت و نگرانی از هزینه‌های اقتصادی، دست آمریکا و طرف‌های غربی را برای وارد شدن به یک جنگ تمام‌عیار بسته‌تر می‌کند. در این بین، چند سناریو قابل بررسی است: حمله سریع و کوتاه، ادامه فشار بدون جنگ گسترده و احتمال پاسخ سریع و پرهزینه ایران. در همه این حالت‌ها، تجربه گذشته نشان داده که اگر هزینه اقتصادی و خطر پاسخ متقابل ایران بالا برود، آمریکایی‌ها محتاط‌تر تصمیم می‌گیرند.

تأثیر لابی‌های صهیونیستی بر معادله تصمیم‌گیری واشنگتن

وی افزود: وجود عوامل خارجی، به‌ویژه فشارهای لابی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی، معادله تصمیم‌گیری را پیچیده‌تر کرده است. این عوامل به دنبال تداوم فشار و حتی تشدید درگیری هستند و بر تصمیم‌گیران آمریکایی تأثیر می‌گذارند. تجربه نشان داده حتی در شرایطی که ملاحظات اقتصادی بازدارنده است، فشارهای سیاسی می‌تواند مسیر را تغییر دهد؛ اما بازارهای مالی و هزینه‌های اقتصادی همچنان عامل مهمی برای جلوگیری از گسترش جنگ هستند.

راهبرد ایران؛ حفظ فشار حساب‌شده و پرهیز از ورود شتاب‌زده به جنگ

امام جمعه اصلاندوز گفت: برای ایران، بهترین راه، حفظ فشار حساب‌شده و هماهنگ است؛ نه ورود شتاب‌زده به جنگ گسترده؛ هر چند که اگر برای ایران جنگی رقم بزنند، ترجیح احتمال پیروزی ایران در این درگیری احتمالی بسیار بالاست. اما باید تحولات میدانی و اقتصادی را دائم رصد کرد و میان اقدام نظامی، هزینه‌های اقتصادی و فشارهای سیاسی تعادل برقرار کرد.

تبدیل تنگه هرمز از یک متغیر جغرافیایی به متغیری انتخاباتی در آمریکا

حجت‌الاسلام جعفرزاده در بخش دیگری از خطبه‌ها با تأکید بر اینکه تنگه هرمز چگونه به مسئله انتخابات آمریکا تبدیل شده است، تصریح کرد: بسته‌شدن تنگه هرمز و اختلال ادامه‌دار در جریان انرژی منطقه، یکی از مهم‌ترین شوک‌های اقتصادی واردشده به آمریکا در سال ۲۰۲۶ بوده است. اثر سیاسی این ترکیب اکنون آشکار شده است. تنها یک هفته مانده به انتخابات سوم نوامبر، تأیید عملکرد ترامپ حدود ۳۲ درصد است، ۷۳ درصد رأی‌دهندگان از مسیر هزینه زندگی ناراضی‌اند و در نظرسنجی ملی رویترز/ایپسوس دموکرات‌ها در رأی عمومی کنگره جلوتر هستند.

داده‌های نظرسنجی؛ نتیجه انتخابات قطعی نیست

وی گفت: این داده‌ها اجازه نمی‌دهند نتیجه انتخابات را از پیش قطعی بدانیم. ساختار انتخابات آمریکا، رقابت‌های ایالتی و میزان مشارکت می‌توانند نتیجه نهایی را تغییر دهند. اما می‌توان با اطمینان بیشتری گفت که هرمز اکنون از یک تنگه جغرافیایی به یک متغیر انتخاباتی در آمریکا تبدیل شده است. بحرانی که هزاران کیلومتر دورتر از خاک آمریکا آغاز شد، اکنون در قیمت بنزین، قبض خانوار، نرخ وام مسکن و نگرانی رأی‌دهنده آمریکایی دیده می‌شود.

هزینه سیاسی بحران هرمز برای واشنگتن

حجت‌الاسلام جعفرزاده اضافه کرد: در انتخاباتی که بسیاری از کرسی‌ها ممکن است با اختلاف‌های کوچک تعیین شوند، لازم نیست یک شوک اقتصادی میلیون‌ها رأی را جابه‌جا کند؛ کافی است چند درصد از رأی‌دهندگان مستقل نظرشان را تغییر دهند یا بخشی از پایگاه یک حزب انگیزه حضور خود را از دست بدهد. از این منظر، مهم‌ترین هزینه سیاسی بحران هرمز برای واشنگتن شاید دقیقاً همین باشد: فشار اقتصادی خارجی به نارضایتی داخلی تبدیل شده و موضوعی که قرار بود ابزار فشار بر ایران باشد، اکنون به یکی از نقاط آسیب‌پذیر دولت آمریکا در آستانه انتخابات تبدیل شده است.

رفتارشناسی فرعون؛ الگویی برای شناخت سازوکارهای استکبار

امام جمعه اصلاندوز با اشاره به سیزدهم آبان‌ماه «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» خاطرنشان کرد: رفتارشناسی فرعون در قرآن، الگویی برای شناخت سازوکارهای استکبار در تاریخ و سیاست معاصر به دست می‌دهد. با این معیار، استکبار صرفاً به قدرت نظامی یا اقتصادی محدود نیست؛ بلکه هنگامی شکل کامل‌تری پیدا می‌کند که قدرت با خودبرتربینی، تحقیر ملت‌ها، تحریف حقیقت، تفرقه‌افکنی و سلب حق انتخاب دیگران همراه شود. از این منظر، مقابله با منطق فرعونی نیز تنها با شعار دادن علیه قدرت‌های سلطه‌گر تحقق نمی‌یابد؛ بلکه به تقویت استقلال فکری و اقتصادی، انسجام اجتماعی، آگاهی عمومی، توان تشخیص تبلیغات فریبنده و پایبندی به عدالت نیاز دارد.

معیار نهایی؛ رفتارها و نسبت قدرت با حقیقت

وی در پایان گفت: نکته مهم آن است که قرآن، در کنار افشای رفتار فرعون، افق رهایی مستضعفان را نیز ترسیم می‌کند. بنابراین، شناخت استکبار باید با شناخت مسئولیت‌های جامعه در برابر آن همراه شود: هم ایستادگی در برابر سلطه و هم مراقبت از اینکه همان منطق خودبرتربینی، تحقیر و بی‌اعتنایی به حقوق مردم در رفتار خود ما بازتولید نشود. معیار نهایی در رفتارشناسی قرآنی، نام‌ها و عنوان‌ها نیستند؛ بلکه رفتارها، نسبت قدرت با حقیقت و نحوه مواجهه با حقوق و کرامت انسان‌هاست.