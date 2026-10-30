بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از ثبت بارندگی در ۱۰ ایستگاه هواشناسی لرستان طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و اظهار داشت: تا ساعت ۹:۳۰ صبح امروز جمعه، رومشکان با چهار میلی‌متر بیشترین میزان بارش را به خود اختصاص داده است.

وی اظهار کرد: بر اساس داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان، پس از رومشکان، کوهدشت با ۳.۱ میلی‌متر و خرم‌آباد با ۲.۶ میلی‌متر بیشترین میزان بارندگی را داشته‌اند.

وی افزود: در این مدت، میزان بارش در افرینه ۲ میلی‌متر، ایمان‌آباد و پلدختر هر کدام ۰.۸ میلی‌متر، الشتر ۰.۵ میلی‌متر و نورآباد ۰.۴ میلی‌متر گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی لرستان، ادامه داد: همچنین ایستگاه‌های الیگودرز و بروجرد هر کدام ۰.۱ میلی‌متر بارندگی را ثبت کرده‌اند.

مرادپور، تأکید کرد: این آمار مربوط به مجموع بارندگی ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی لرستان طی ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۹:۳۰ صبح جمعه هشتم آبان ۱۴۰۵ است.