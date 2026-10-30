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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۶

ثبت بیشترین بارندگی‌های لرستان در رومشکان

ثبت بیشترین بارندگی‌های لرستان در رومشکان

خرم‌آباد- مدیرکل هواشناسی لرستان از ثبت بیشترین بارندگی‌های این استان طی ۲۴ ساعت گذشته در رومشکان خبر داد.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از ثبت بارندگی در ۱۰ ایستگاه هواشناسی لرستان طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و اظهار داشت: تا ساعت ۹:۳۰ صبح امروز جمعه، رومشکان با چهار میلی‌متر بیشترین میزان بارش را به خود اختصاص داده است.

وی اظهار کرد: بر اساس داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان، پس از رومشکان، کوهدشت با ۳.۱ میلی‌متر و خرم‌آباد با ۲.۶ میلی‌متر بیشترین میزان بارندگی را داشته‌اند.

وی افزود: در این مدت، میزان بارش در افرینه ۲ میلی‌متر، ایمان‌آباد و پلدختر هر کدام ۰.۸ میلی‌متر، الشتر ۰.۵ میلی‌متر و نورآباد ۰.۴ میلی‌متر گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی لرستان، ادامه داد: همچنین ایستگاه‌های الیگودرز و بروجرد هر کدام ۰.۱ میلی‌متر بارندگی را ثبت کرده‌اند.

مرادپور، تأکید کرد: این آمار مربوط به مجموع بارندگی ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی لرستان طی ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۹:۳۰ صبح جمعه هشتم آبان ۱۴۰۵ است.

کد مطلب 6994263

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