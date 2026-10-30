کمینه دمای استان به ۲ درجه بالای صفر رسید

محمدحسن باقری شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان همدان اظهار کرد: در روز گذشته بارش‌هایی عمدتا کمتر از ۵ میلیمتر در برخی نقاط استان ثبت شد که بیشترین میزان بارندگی با ۳ میلیمتر از ایستگاه‌های باران سنجی در کبودرآهنگ، «سرکان» در تویسرکان، «گنبدان» همدان و «لک‌لک» اسدآباد گزارش شده است.

وی با اشاره به تحلیل آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی افزود: برای ساعات بعدازظهر و اوایل شب جاری افزایش ابر و احتمال بارش‌های پراکنده در برخی نقاط استان به ویژه مناطق کوهستانی دور از انتظار نیست و برای فردا شنبه آسمان استان عمدتا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و بارش قابل ملاحظه‌ای نخواهیم داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان ادامه داد: از روز یکشنبه شرایط برای بارش‌های خفیف و رگبار موقت باران مجددا در استان فراهم می‌شود و این بارش‌ها برای ساعاتی از بعد از ظهر و شب یکشنبه بیشتر در مناطق جنوبی استان متمرکز خواهد بود و در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده نیز بارش‌هایی در اکثر نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

باقری شکیب در خصوص وضعیت دمایی استان بیان کرد: برای امشب افزایش یک تا ۲ درجه‌ای دما نسبت به صبح امروز در بیشتر نقاط استان رخ خواهد داد و پس از آن ثبات نسبی دما تا اواخر هفته آینده تداوم خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته بیشینه دما با ۱۸ درجه سانتی‌گراد از ایستگاه‌های فامنین، رزن، قهاوند و ملایر گزارش شد و کمینه دمای صبح امروز استان نیز با ۲ درجه سانتی‌گراد بالای صفر در همدان و شیرین‌سو به ثبت رسید و دمای هوای همدان در شبانه روز گذشته در گرم‌ترین ساعت ۱۷ درجه و در خنک‌ترین ساعت ۲ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.