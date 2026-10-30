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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

جاده چالوس یک‌طرفه شد؛ ترافیک سنگین در محور کندوان

جاده چالوس یک‌طرفه شد؛ ترافیک سنگین در محور کندوان

ساری- همزمان با افزایش حجم ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور کندوان، محدودیت تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال اعمال و این محور یک‌طرفه شد.

علی صادقی سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر از ممنوعیت تردد وسایل نقلیه از جنوب به شمال در جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال از ساعت ۱۴ امروز خبر داد.

وی افزود: این تصمیم با هدف مدیریت ترافیک سنگین در مسیر شمال به جنوب و تسهیل عبور و مرور خودروها در این محورها اتخاذ شده است.

وی گفت: در حال حاضر ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور کندوان در محدوده‌های مرزن‌آباد تا مجلار نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است.

صادقی ادامه داد: همچنین تردد در محور هراز نیمه‌سنگین بوده و سایر محورهای مواصلاتی کشور از ترافیکی عادی و روان برخوردار هستند.

کد مطلب 6994283

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