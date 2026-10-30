علی صادقی سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر از ممنوعیت تردد وسایل نقلیه از جنوب به شمال در جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال از ساعت ۱۴ امروز خبر داد.
وی افزود: این تصمیم با هدف مدیریت ترافیک سنگین در مسیر شمال به جنوب و تسهیل عبور و مرور خودروها در این محورها اتخاذ شده است.
وی گفت: در حال حاضر ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور کندوان در محدودههای مرزنآباد تا مجلار نیمهسنگین تا سنگین گزارش شده است.
صادقی ادامه داد: همچنین تردد در محور هراز نیمهسنگین بوده و سایر محورهای مواصلاتی کشور از ترافیکی عادی و روان برخوردار هستند.
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