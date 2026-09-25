جاده چالوس یکطرفه شد

علی صادقی، سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: محور کندوان و آزادراه تهران–شمال با هدف مدیریت و تخلیه بار ترافیکی، به صورت یک‌طرفه درآمده است.

وی افزود: در مسیر شمال به جنوب محور کندوان، ترافیک در محدوده‌های مرزن‌آباد تا مجلار و همچنین ولی‌آباد تا سیاه‌بیشه، نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران همچنین به وضعیت محور هراز اشاره کرد و گفت: در مسیر جنوب به شمال این محور، محدوده سرایی چلاو تا باجگان با ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین مواجه است.

صادقی خاطرنشان کرد: تردد در سایر محورهای مواصلاتی استان در حال حاضر عادی و روان گزارش شده است.

وی از رانندگان خواست با توجه به افزایش حجم تردد، ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، با سرعت مطمئنه حرکت کرده و به توصیه‌های عوامل راهداری وپلیس راه توجه کنند.