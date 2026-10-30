ابراهیم کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۱:۴۳ امروز، در پی تماس یک شهروند، حادثه برخورد یک دستگاه سمند با خودروی پراید در جاده قدیم کاشان ـ قم، پیش از پل محمدیه، به آتش‌نشانی مشکات اعلام شد. در این حادثه، سمند با دو سرنشین پس از انحراف از مسیر با پرایدی که چهار سرنشین داشت برخورد کرد.

وی افزود: دو سرنشین پراید در محل حادثه جان باختند و چهار مصدوم برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شدند که یکی از مصدومان پراید پس از انتقال جان خود را از دست داد. سه نفر از جان‌باختگان این حادثه از شهروندان مشکات بودند.

مسئول آتش نشانی مشکات با اشاره به حضور نیروهای آتش‌نشانی مشکات و کاشان و عوامل امدادی ۱۱۲ در محل گفت: عملیات رهاسازی مصدومان، ایمن‌سازی خودروهای حادثه‌دیده، هدایت ترافیک و پاک‌سازی آثار نشت سوخت از سطح جاده انجام شد. شست‌وشوی مسیر نیز در پایان عملیات صورت گرفتمسئول آتش نشانی مشکات از افزایش فوتی‌های تصادف امروز به سه نفر خبر داد..