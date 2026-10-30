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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۵۹

۲ متهم با ۵۰۰ گرم تریاک در اسفراین دستگیر شدند

۲ متهم با ۵۰۰ گرم تریاک در اسفراین دستگیر شدند

 اسفراین- فرمانده انتظامی اسفراین از دستگیری ۲ متهم و کشف ۵۰۰ گرم تریاک در جریان توقیف یک دستگاه خودرو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ محمدرضا قائمی‌نژاد اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت افرادی در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر، موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وی بیان کرد: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی متهمان، با هماهنگی قضایی خودروی آنان را در یکی از خیابان‌های شهر متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین تصریح کرد: در بازرسی از این خودرو، ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ۲ متهم نیز دستگیر شدند.

قائمی‌نژاد بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.

کد مطلب 6994537

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