خدمت ۵ هزار خادمیار رضوی در البرز

قربانعلی مصطفایی، مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان البرز، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در حاشیه ویژه‌برنامه «هشت هشت» به مناسبت روز امام رضا(ع) که در سالن شهیدان نژادفلاح کرج برگزار شد، از فعالیت حدود پنج هزار خادمیار رضوی در این استان خبر داد و گفت: این افراد در قالب ۲۰ کانون تخصصی سازماندهی شده‌اند و با هدف خدمت‌رسانی کریمانه و بدون منت به مردم فعالیت می‌کنند.

وی در ادامه اظهار کرد: شبکه خادمیاری رضوی حدود ۱۱ سال پیش شکل گرفت و از آن زمان تاکنون، پنج هزار نفر از ارادتمندان به ساحت مقدس امام هشتم(ع) با این شبکه عهد بسته‌اند که ماهانه ۲۴ ساعت از وقت خود را به خدمت در مسیر امام رضا(ع) اختصاص دهند.

«هشت هشت»؛ ابتکاری برای گسترش فرهنگ خدمت رضوی

وی با اشاره به آغاز دومین دهه فعالیت شبکه خادمیاری رضوی افزود: در این دوره شاهد شکل‌گیری ابتکارات و خلاقیت‌های خوبی در حوزه خدمت‌رسانی هستیم که برگزاری ویژه‌برنامه «هشت هشت» یکی از این اقدامات است.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی البرز با بیان اینکه این برنامه با محوریت نام و سیره امام رضا(ع) برگزار شده است، ادامه داد: این برنامه از جمله رویدادهای ابتکاری در کشور به شمار می‌رود که با هدف ترویج فرهنگ خدمت رضوی و ارائه خدمات به مردم طراحی شده است.

مصطفایی با اشاره به حضور خادمیاران در این مراسم گفت: خادمیاران از ساعت ۱۴ فعالیت خود را آغاز کردند و اعضای ۲۰ کانون تخصصی خدمت رضوی که در حوزه‌های مختلف سازماندهی شده‌اند، در محل برگزاری برنامه مستقر شدند تا خدمات کریمانه و بدون منت به شهروندان ارائه کنند.

مردم شایسته خدمت کریمانه هستند

وی با تأکید بر ضرورت گسترش فعالیت‌های اجتماعی و خدمت‌رسانی به مردم بیان کرد: مردم شایسته دریافت خدمات کریمانه هستند؛ مردمی که در ماه‌های گذشته پای کار اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران ایستاده‌اند و در برابر استکبار جهانی مقاومت کرده‌اند.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی البرز ابراز امیدواری کرد: این برنامه‌ها در سال‌های آینده با گستردگی بیشتری در شهرستان‌های استان برگزار شود تا زمینه ارائه خدمات بیشتر و حضور گسترده‌تر خادمیاران در عرصه‌های اجتماعی فراهم شود.

شرایط پیوستن به خادمیاران رضوی

مصطفایی در پاسخ به پرسشی درباره شرایط عضویت شهروندان در شبکه خادمیاری رضوی توضیح داد: در حال حاضر برای پذیرش خادمیاران در برخی بخش‌ها محدودیت‌هایی وجود دارد، اما با توجه به طرح اعلام‌شده از سوی آستان قدس رضوی با عنوان «یاوران رضوی»، به دنبال استفاده از ظرفیت افراد متخصص در عرصه‌های مختلف هستیم.

وی افزود: هدف این است که فعالیت‌های خدمت‌رسانی به شکل تخصصی دنبال شود و افرادی که دارای مهارت و تخصص هستند، بتوانند در حوزه مرتبط با توانمندی خود به مردم خدمت کنند.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان البرز از علاقه‌مندان خواست برای ثبت‌نام و پیوستن به این مجموعه به دفاتر کانون‌های خدمت رضوی در شهرستان‌های استان مراجعه کنند تا امکان بهره‌گیری از ظرفیت تخصصی آنان در مسیر خدمت به مردم فراهم شود.