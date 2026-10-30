  1. استانها
  2. خوزستان
۸ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۵۶

بازیکنان فولاد خوزستان جنگجو بودند

بازیکنان فولاد خوزستان جنگجو بودند

اهواز - سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت: با وجود بازی سنگین و تلاش حریف، بازیکنان جنگجوی ما با تمام توان جنگیدند و به سه امتیاز شیرین این مسابقه دست پیدا کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید مطهری شامگاه امروز جمعه در نشست خبری پس از پیروزی بک بر صفر مقابل آلومینیوم اراک، اظهار کرد: قبل از هر چیز این برد را به هواداران خوبمان که این‌گونه تیم را تشویق می‌کنند و انرژی خوبی می‌دهند تقدیم کرده و از آن‌ها تشکر می‌کنم.

وی با قدردانی از بازیکنان خود، افزود: از بازیکنان جنگجوی خودم قدردانی می‌کنم که تا دقیقه آخر تلاش می‌کنند و دیدید در دقیقه ۹۴ می‌توانستیم یک گل تمیز و شیک بزنیم که متأسفانه نشد ولی فدای سر بازیکنان جوانم ارشیا باقری که روزبه‌روز در حال پیشرفت است.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان ادامه داد: روز گذشته گفتم بازی سنگینی خواهد بود و آلومینیوم تیم خوبی است؛ تمام تعویض‌های من از خستگی و گرفتگی عضلات بازیکنانم بود و یکی از دلایلی که عقب نشستیم این بود، علی‌رغم میل باطنی من که بازی رو به جلو را می‌پسندم.

مطهری بیان کرد: آلومینیوم در دقایقی از بازی تیم ما را عقب نشاند و حامد لک یکی دو سیو خوب داشت، اما به سه امتیاز شیرین دست پیدا کردیم و امیدوارم در ادامه لیگ بتوانیم مسیرمان را بهتر ادامه دهیم.

کد مطلب 6994586

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • سید IR ۲۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۸
      0 0
      پاسخ
      فولاد شهر اهواز ..عشق است فولاد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها