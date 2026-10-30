به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در سالروز درگذشت قیصر امین‌پور با انتشار پیامی در شبکه های اجتماعی از این شاعر یاد کرد و نوشت: امروز دوباره شعر او را می‌خوانیم و کسانی را به یاد می‌آوریم که با رفتنشان، بخشی از معنای ایران شدند.

بقائی در این پیام به زنان و مردان بزرگی اشاره کرد که دلبسته دین و میهن بودند و جان خود را برای عزت ایران و مردمش فدا کردند، اما یادشان در حافظه ملت ماندگار شد.

او در ادامه با آوردن ابیاتی از امین‌پور، از ماندگاری آنان گفت: رفتند ولی همیشه ماندند.

وی نوشت:

ناگه رجز هجوم خواندند

بر گُرده گردباد راندند

شستند به خون شب زمین را

شمشیر به آسمان رساندند

ماندند به عهد خویش و رفتند

«رفتند ولی همیشه ماندند»