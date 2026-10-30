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۸ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۴۶

رفتند ولی همیشه ماندند

رفتند ولی همیشه ماندند

سخنگوی وزارت امور خارجه، در سالروز درگذشت قیصر امین‌پور با انتشار پیامی در شبکه های اجتماعی از این شاعر یاد کرد و نوشت که امروز دوباره شعر او را می‌خوانیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در سالروز درگذشت قیصر امین‌پور با انتشار پیامی در شبکه های اجتماعی از این شاعر یاد کرد و نوشت: امروز دوباره شعر او را می‌خوانیم و کسانی را به یاد می‌آوریم که با رفتنشان، بخشی از معنای ایران شدند.

بقائی در این پیام به زنان و مردان بزرگی اشاره کرد که دلبسته دین و میهن بودند و جان خود را برای عزت ایران و مردمش فدا کردند، اما یادشان در حافظه ملت ماندگار شد.

او در ادامه با آوردن ابیاتی از امین‌پور، از ماندگاری آنان گفت: رفتند ولی همیشه ماندند.

وی نوشت:

ناگه رجز هجوم خواندند

بر گُرده گردباد راندند

شستند به خون شب زمین را

شمشیر به آسمان رساندند

ماندند به عهد خویش و رفتند

«رفتند ولی همیشه ماندند»

کد مطلب 6994610

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    نظرات

    • ب م IR ۰۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
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      پاسخ
      اگر ایران عزیز امروز زنده هست در مقابل آمریکا و رژیم صهیونسیتی ایستاده تفکر و دور اندیشی آقای شهید هست تا ابد ایران قدر دان رهبر شهید خواهد بود ادامه راه رهبر شهید با انتخاب آقا سید مجتبی چه قدرتی. ایران جهان را تحریم کرده با بسته شدن تنگ هرمز

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