امور دریانوردان هرمزگان بیش از ۱۷ هزار گواهینامه صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل مکی‌زاده در تشریح اقدامات اداره امور دریانوردان اظهار کرد: از ابتدای اسفند ماه ۱۴۰۴ تا کنون به رغم جنگ تحمیلی سوم از سوی آمریکای جنایتکار،‌ خدمت‌رسانی اداره امور دریانوردان به متقاضیان آزمون‌های دریانوردی تداوم داشته و آزمون‌های دریانوردی طبق تقویم آزمون مصوب سازمان در مرکز آزمون های دریانوردی بندرعباس و مرکز آزمون بندر لنگه و غرب استان برقرار بوده است.

وی ادامه داد: بر اساس سیستم گزارش‌دهی سامانه امور دریانوردان از ابتدای اسفند ماه ۱۴۰۴ تا کنون ۲ هزار و ۴۵۱ نفر آزمون در مرکز آزمون‌های بندرعباس و یک‌هزارو ۲۱۵ نفر آزمون در مرکز آزمون‌های بندر لنگه و غرب استان برگزار شده است.

معاون دریایی اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان توضیح داد: با توجه به آمادگی قبلی اداره امور دریانوردان و مراکز آموزش دریانوردی تحت نظارت برای برگزاری دوره‌ها به صورت برخط، برگزاری دوره‌های آموزش دریانوردی بدون هیچ اخلالی از ابتدای اسفندماه سال گذشته برقرار بوده و بر اساس سیستم گزارش‌دهی سامانه امور دریانوردان ۸۶۲ دوره آموزش دریانوردی برگزار شده است .

مکی‌زاده در خصوص صدور اسناد دریانوردی در استان هرمزگان نیز گفت: با توجه به برخط بودن تمام مراحل درخواست متقاضیان اسناد دریانوردی این فرآیند نیز بدون اخلال در حال انجام است.

وی در این باره با اشاره به صدور ۱۷ هزار و ۷۶۷ گواهینامه دریانوردی در این بازه زمانی گفت: بنابر گزارش سامانه امور دریانوردان از ابتدای اسفند ماه سال گذشته تا کنون شش هزار و ۹۳۲ فقره گواهینامه شایستگی و مهارت دریانوردی،‌ هفت هزار و ۴۸۲ فقره گواهینامه مهارت جانبی،‌ سه هزار و ۳۵۳ فقره شناسنامه دریانوردی صادر شده است.

معاون دریایی اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با بیان اینکه فعالیت مراکز آموزش دریانوردی به صورت برخط به فعالیت خود ادامه دادند،‌ خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۶ شعبه مرکز آموزش دریانوردی در حال فعالیت بوده که دریانوردان استان را برای گذراندن دوره‌های آموزشی از مراجعه به استان‌های دیگر بی نیاز می‌کند.

مکی‌زاده اضافه کرد: با توجه به گستردگی استان از نظر وسعت ۱۴ پزشک معتمد در زمینه صدور گواهینامه سلامت پزشکی دریانوردان در حال فعالیت بوده و نیاز دریانوردان مناطق مختلف استان در این زمینه را تامین می‌کند و فرآیند صدور کارت سلامت بدون اخلال در طول جنگ ادامه داشت