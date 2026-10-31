به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش از ظهر شنبه در درس خارج فقه با شرح روایتی از امیرالمؤمنین علی(ع) درباره شناخت خداوند متعال، اظهار کرد: حواس ظاهری انسان توان احاطه بر حقیقت وجودی خداوند را ندارند و ذات الهی از هرگونه تغییر و تحول منزّه است.

وی افزود: چشم انسان متناسب با تغییر زاویه دید، فاصله و شرایط مشاهده، برداشت‌های متفاوتی از اشیا پیدا می‌کند، اما ذات اقدس الهی از چنین تغییراتی منزّه است و نمی‌توان او را همچون موجودات مادی با چشم سر مشاهده کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: خداوند متعال حقیقتی ازلی، ابدی و سرمدی و واجب‌الوجود بالذات است که هیچ‌گونه تغییر و تبدلی در ذات، صفات و کمالات او راه ندارد؛ چراکه تغییر و تحول از ویژگی‌های عالم ماده و موجودات محدود است.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی با استناد به آیه شریفه «لَا تُدْرِکُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ یُدْرِکُ الْأَبْصَارَ» ادامه داد: خداوند با چشم سر قابل مشاهده نیست، بلکه شناخت او از مسیر دل، حقیقت ایمان، برهان و معرفت حاصل می‌شود و انسان برای رسیدن به معرفت صحیح الهی باید از محدودیت‌های ادراک حسی فراتر رود.

وی در تبیین راه‌های شناخت خداوند، به تفاوت برهان اِنّی و لِمّی اشاره کرد و گفت: در برهان اِنّی، انسان از طریق مشاهده آثار، نشانه‌ها و مخلوقات به وجود خداوند پی می‌برد؛ اما در برهان لِمّی، معرفت به خداوند و شناخت صفات کمالی او مبنای شناخت سایر موجودات قرار می‌گیرد.

آیت الله دری نجف آبادی تاکید کرد: ذات اقدس الهی اولی است که پیش از او اولی نیست و آخری است که پس از او آخری نیست و همه موجودات عالم دارای حدود و نهایت‌اند، اما خداوند نامحدود و بی‌نهایت است.

وی گفت: هیچ موجودی همتا و همانند خداوند نیست و حقیقت وجودی او با هیچ‌یک از موجودات محدود و مادی قابل مقایسه نیست.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با اشاره به پرسش یکی از حاضران در جنگ جمل درباره معنای احدیت خداوند، به تبیین پاسخ امیرالمؤمنین علی(ع) پرداخت و بیان کرد: تأکید آن حضرت بر حقیقت توحید نشان می‌دهد که مبارزه در راه حق و دفاع از دین، در اساس برای تثبیت توحید و پاسداری از یگانگی خداوند صورت می‌گیرد.

وی افزود: احدیت خداوند به معنای یگانگی و بی‌همتایی ذات و صفات اوست و نباید آن را با وحدت عددی که تصور وجود دوم و سوم را به دنبال دارد، یکسان دانست؛ چراکه خداوند یکی از واحدهای موجود در کنار سایر موجودات نیست، بلکه صمد و بی‌نیاز بالذات است و همه موجودات در اصل وجود و بقای خود به او نیازمندند.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: تعمیق معرفت توحیدی، شناخت صحیح صفات الهی و پرهیز از تشبیه خداوند به مخلوقات، از اصول اساسی معارف اسلامی است و باید در تقویت بینش توحیدی جامعه مورد توجه قرار گیرد.