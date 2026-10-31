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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۱۲

آیت‌الله دری: دفاع از حق راه تثبیت مبانی توحیدی است

آیت‌الله دری: دفاع از حق راه تثبیت مبانی توحیدی است

اراک- نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با تأکید بر جایگاه بنیادین توحید در معارف اسلامی گفت: دفاع از حق و پاسداری از دین، در حقیقت تلاشی برای تثبیت حقیقت یگانگی خداوند و مبانی توحیدی است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش از ظهر شنبه در درس خارج فقه با شرح روایتی از امیرالمؤمنین علی(ع) درباره شناخت خداوند متعال، اظهار کرد: حواس ظاهری انسان توان احاطه بر حقیقت وجودی خداوند را ندارند و ذات الهی از هرگونه تغییر و تحول منزّه است.

وی افزود: چشم انسان متناسب با تغییر زاویه دید، فاصله و شرایط مشاهده، برداشت‌های متفاوتی از اشیا پیدا می‌کند، اما ذات اقدس الهی از چنین تغییراتی منزّه است و نمی‌توان او را همچون موجودات مادی با چشم سر مشاهده کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: خداوند متعال حقیقتی ازلی، ابدی و سرمدی و واجب‌الوجود بالذات است که هیچ‌گونه تغییر و تبدلی در ذات، صفات و کمالات او راه ندارد؛ چراکه تغییر و تحول از ویژگی‌های عالم ماده و موجودات محدود است.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی با استناد به آیه شریفه «لَا تُدْرِکُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ یُدْرِکُ الْأَبْصَارَ» ادامه داد: خداوند با چشم سر قابل مشاهده نیست، بلکه شناخت او از مسیر دل، حقیقت ایمان، برهان و معرفت حاصل می‌شود و انسان برای رسیدن به معرفت صحیح الهی باید از محدودیت‌های ادراک حسی فراتر رود.

وی در تبیین راه‌های شناخت خداوند، به تفاوت برهان اِنّی و لِمّی اشاره کرد و گفت: در برهان اِنّی، انسان از طریق مشاهده آثار، نشانه‌ها و مخلوقات به وجود خداوند پی می‌برد؛ اما در برهان لِمّی، معرفت به خداوند و شناخت صفات کمالی او مبنای شناخت سایر موجودات قرار می‌گیرد.

آیت الله دری نجف آبادی تاکید کرد: ذات اقدس الهی اولی است که پیش از او اولی نیست و آخری است که پس از او آخری نیست و همه موجودات عالم دارای حدود و نهایت‌اند، اما خداوند نامحدود و بی‌نهایت است.

وی گفت: هیچ موجودی همتا و همانند خداوند نیست و حقیقت وجودی او با هیچ‌یک از موجودات محدود و مادی قابل مقایسه نیست.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با اشاره به پرسش یکی از حاضران در جنگ جمل درباره معنای احدیت خداوند، به تبیین پاسخ امیرالمؤمنین علی(ع) پرداخت و بیان کرد: تأکید آن حضرت بر حقیقت توحید نشان می‌دهد که مبارزه در راه حق و دفاع از دین، در اساس برای تثبیت توحید و پاسداری از یگانگی خداوند صورت می‌گیرد.

وی افزود: احدیت خداوند به معنای یگانگی و بی‌همتایی ذات و صفات اوست و نباید آن را با وحدت عددی که تصور وجود دوم و سوم را به دنبال دارد، یکسان دانست؛ چراکه خداوند یکی از واحدهای موجود در کنار سایر موجودات نیست، بلکه صمد و بی‌نیاز بالذات است و همه موجودات در اصل وجود و بقای خود به او نیازمندند.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: تعمیق معرفت توحیدی، شناخت صحیح صفات الهی و پرهیز از تشبیه خداوند به مخلوقات، از اصول اساسی معارف اسلامی است و باید در تقویت بینش توحیدی جامعه مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 6994899

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