به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، صبح امروز دوشنبه با استقبال ظفر محمدی معاون عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی وارد این استان شد.

بازدید از پروژه گردشگری آلاداغلار، شهر تاریخی خونج، کاروانسرای جمال‌آباد و پل ۲۳ دهنه راه‌آهن میانه از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای سفر وزیر میراث فرهنگی به شهرستان میانه است.

همچنین آیین کلنگ‌زنی مجتمع پردیسان میانه و بازدید از مسجد سنگی ترک در برنامه سفر صالحی‌امیری قرار دارد.

افتتاح و بازدید از مجتمع گردشگری گوزدره در روستای نشق و حضور در شهر ترکمانچای برای بازدید از سنگر تاریخی این شهر نیز از دیگر برنامه‌های سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به آذربایجان‌شرقی اعلام شده است.