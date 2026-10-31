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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳

۱۴۰۰ درخت خیابان ولیعصر شناسنامه‌دار شدند

۱۴۰۰ درخت خیابان ولیعصر شناسنامه‌دار شدند

شمیرانات- شهردار منطقه یک تهران از شناسنامه‌دار شدن ۱۴۰۰ اصله درخت خیابان ولیعصر خبر داد و گفت: مدیریت شهری برای ارتقای کیفیت فضای سبز و نگهداری از درختان اقدامات ویژه‌ای انجام داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌بین، ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در حوزه فضای سبز این منطقه اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که از ابتدای مسئولیت مورد توجه قرار گرفت، رسیدگی به درختان و ارتقای کیفیت فضای سبز بود.

وی با بیان اینکه منطقه یک به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی و فضای سبز، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: در همین راستا، اقدامات ماندگاری برای مدیریت و نگهداری فضای سبز انجام شده که شناسنامه‌دار کردن ۱۴۰۰ اصله درخت خیابان ولیعصر از جمله آن‌هاست.

شهردار منطقه یک تهران ادامه داد: وضعیت این درختان به‌صورت مستمر بررسی شده و اقدامات لازم برای حفظ و نگهداری آن‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

حق‌بین با اشاره به حساسیت اجرای برخی پروژه‌های شهری در منطقه یک گفت: در اجرای طرح‌های عمرانی و بهسازی، تلاش شده است ضمن حفظ فضای موجود و توجه به ملاحظات محیطی، کیفیت خدمات و امکانات شهری نیز ارتقا پیدا کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه زیرساخت‌ها و خدمات شهری خاطرنشان کرد: مدیریت شهری منطقه یک در کنار رسیدگی به مسائل و خسارت‌های ناشی از جنگ، اجرای پروژه‌های عمرانی، ورزشی و خدماتی را نیز دنبال کرده است.

شهردار منطقه یک تهران با بیان اینکه پروژه‌های تعریف‌شده در حوزه‌های مختلف بر اساس برنامه‌ریزی در حال اجرا هستند، افزود: تلاش کرده‌ایم با استفاده از اعتبارات اختصاص‌یافته، نیازهای زیرساختی و خدماتی منطقه را پیگیری کنیم و پروژه‌ها را با کیفیت مناسب در اختیار شهروندان قرار دهیم.

کد مطلب 6995092

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