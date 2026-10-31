به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌بین، ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در حوزه فضای سبز این منطقه اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که از ابتدای مسئولیت مورد توجه قرار گرفت، رسیدگی به درختان و ارتقای کیفیت فضای سبز بود.

وی با بیان اینکه منطقه یک به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی و فضای سبز، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: در همین راستا، اقدامات ماندگاری برای مدیریت و نگهداری فضای سبز انجام شده که شناسنامه‌دار کردن ۱۴۰۰ اصله درخت خیابان ولیعصر از جمله آن‌هاست.

شهردار منطقه یک تهران ادامه داد: وضعیت این درختان به‌صورت مستمر بررسی شده و اقدامات لازم برای حفظ و نگهداری آن‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

حق‌بین با اشاره به حساسیت اجرای برخی پروژه‌های شهری در منطقه یک گفت: در اجرای طرح‌های عمرانی و بهسازی، تلاش شده است ضمن حفظ فضای موجود و توجه به ملاحظات محیطی، کیفیت خدمات و امکانات شهری نیز ارتقا پیدا کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه زیرساخت‌ها و خدمات شهری خاطرنشان کرد: مدیریت شهری منطقه یک در کنار رسیدگی به مسائل و خسارت‌های ناشی از جنگ، اجرای پروژه‌های عمرانی، ورزشی و خدماتی را نیز دنبال کرده است.

شهردار منطقه یک تهران با بیان اینکه پروژه‌های تعریف‌شده در حوزه‌های مختلف بر اساس برنامه‌ریزی در حال اجرا هستند، افزود: تلاش کرده‌ایم با استفاده از اعتبارات اختصاص‌یافته، نیازهای زیرساختی و خدماتی منطقه را پیگیری کنیم و پروژه‌ها را با کیفیت مناسب در اختیار شهروندان قرار دهیم.