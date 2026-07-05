اعزام ۴۰۰ زائرین کازرونی به مراسم تشییع قائد شهید امت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار حسین حیاتی از اعزام زائران تشییع رهبر شهید با هماهنگی همه دستگاهها و نهادها خبرداد و گفت: صبح امروز ۱۴تیرماه ۴۰۰نفر از زائرین شهرستان کازرون از مرقد مطهر شهدای گمنام کازرون جهت حضور در مراسم تشییع قائد امت مشرف شدند.

وی ادامه داد: این کاروان در قالب ۸ دستگاه اتوبوس و تعدادی خودرو سبک هستند که در یک سفر ۳ روزه رفت و برگشت جهت حضوری با شکوه و خلق یک رخداد جهانی در تشییع رهبر شهید انقلاب فردا دوشنبه ۱۵تیرماه حضور خواهند یافت.

فرمانده سپاه کازرون باتوجه به جا ماندن خیلی از شهروندان کازرونی جهت حضور در مراسم تشییع تهران به دلیل محدودیت در اتوبوس ضمن عرض پوزش یادآور شد: بزرگوارانی که قصد شرکت در مراسم تشییع امام امت در تهران را دارند حتما برنامه ریزی و اقدام جهت ثبت نام در سامانه مشخص شده کشوری برای حضور در مراسم را با توجه به ازدحام جمعیت لحاظ فرمایند.

وی همچنین با بیان اینکه منطقه پشتیبانی و اسکان در استان تهران برای زائرین استان فارس منظقه ۲۲تدارک دیده شده، اذعان داشت: با هماهنگی فرماندار ویژه شهرستان کازرون برنامه تدارکاتی و پشتیبانی در مسیر زائرین به استان تهران در این مسیر رفت و برگشت انجام شده است.

فرمانده سپاه کازرون یاد آور شد برنامه های عزاداری شهادت رهبر شهید انقلاب هر شب در میدان شهدای کازرون از ساعت ۲۱:۳۰ برای عموم مردم انقلابی شهرستان کازرون برپا خواهد شد.