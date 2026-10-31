  1. استانها
  2. البرز
۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۴۷

دستگیری سارق ۲۰ خودرو در کرج

دستگیری سارق ۲۰ خودرو در کرج

کرج _ رئیس پلیس آگاهی البرز اعلام کرد: یک سارق محتویات داخل خودرو در کرج دستگیر شد که در بازجویی‌ها به ۲۰ فقره سرقت اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حکمت‌الله شجاعی، رئیس پلیس آگاهی استان البرز از دستگیری سارق محتویات داخل خودرو و کشف ۲۰ فقره سرقت در شهرستان کرج خبر داد و اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت محتویات خودرو در یکی از مناطق کرج، شناسایی و دستگیری سارق در دستور کار کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات پلیسی، متهم را شناسایی و در مخفیگاهش دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی البرز تصریح کرد: متهم در بازجویی‌های پلیسی به ۲۰ فقره سرقت محتویات داخل خودرو اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی تحویل داده شد.

کد مطلب 6995263

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها