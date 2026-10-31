دستگیری سارق ۲۰ خودرو در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حکمت‌الله شجاعی، رئیس پلیس آگاهی استان البرز از دستگیری سارق محتویات داخل خودرو و کشف ۲۰ فقره سرقت در شهرستان کرج خبر داد و اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت محتویات خودرو در یکی از مناطق کرج، شناسایی و دستگیری سارق در دستور کار کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات پلیسی، متهم را شناسایی و در مخفیگاهش دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی البرز تصریح کرد: متهم در بازجویی‌های پلیسی به ۲۰ فقره سرقت محتویات داخل خودرو اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی تحویل داده شد.