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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶

انهدام باند سارقان منزل در تبریز

انهدام باند سارقان منزل در تبریز

تبریز- رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی از دستگیری یک نفر سارق حرفه ای منزل، ۲ نفر مالخر، کشف ۲۰ فقره پرونده به ارزش ۲۵۰ میلیارد ریال در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در اعلام جزئیات این خبر بیان کرد: در پی وصول چند فقره پرونده سرقت از منزل، موضوع بصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی، ۳ نفر متهم به سرقت را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم تمامی متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

این مقام انتظامی گفت: متهمان در بازجویی های بعمل آمده به ۲۰ فقره سرقت از منزل به ارزش ۲۵۰ میلیارد ریال اعتراف که ضمن استرداد بخشی از اموال مسروقه به مالباختگان، کلیه متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6995310

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