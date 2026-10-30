به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نعمتی ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی اعلام چندین مورد سرقت خودرو از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۲۹ باغ معروف با انجام اقدامات پلیسی، هویت سارقان را شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در دو عملیات غافلگیرانه چهار متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز با اشاره به اعتراف متهمان به ارتکاب بیش از ۲۰ فقره سرقت خودرو و محتویات داخل خودرو در سطح شهرستان، بیان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهمان برای رسیدگی به اتهامات به مرجع قضائی معرفی شدند.

نعمتی از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌ها و هشدارهای پلیسی، در صورت مشاهده افراد ناشناس یا ترددهای مشکوک، موضوع را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.