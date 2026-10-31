دستگیری سارق خودرو و قطعات و محتویات خودرویی در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ توحید فارسی روز شنبه در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از خودرو و قطعات داخل خودرو در سطح شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۲ شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران با انجام اشراف اطلاعاتی و تحقیقاتی فنی سارق حرفه ای را شناسایی و وی را دستگیر و در بازجویی های اولیه تا کنون به بیش از ۴ فقره سرقت از خودرو و قطعات داخل خودرو انواع باطری اعتراف و از مخفیگاه وی مقادیری انواع اقلام مسروقه کشف شد.

سرهنگ فارسی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد، به شهروندان توصیه کرد: از قرار دادن اموال و وسایل با ارزش در خودرو و داخل خودرو پرهیز نموده و با اقدامات پیشگیرانه از جمله استفاده از دوربین های مدار بسته و دزدگیر و ردیاب، فرصت سرقت را از سارقان سلب و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را به پلیس ۱۱۰ و تقدیر و پیشنهادات خود را به شماره تلفن ۱۹۷ گزارش نمایند.