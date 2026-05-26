«انرژی خورشیدی» برگ برنده فارس در عبور از ناترازی برق

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: استان فارس با برخورداری از روزهای آفتابی فراوان، گستره وسیع اراضی مستعد و ظرفیت‌های قابل توجه در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خانگی، یکی از استان‌های مهم کشور در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه انرژی خورشیدی به شمار می‌رود.

شرایط اقلیمی این استان، آن را به یکی از مناطق مناسب برای سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های خورشیدی در مقیاس‌های مختلف تبدیل کرده است؛ ظرفیتی که می‌تواند علاوه بر کمک به تأمین پایدار برق، نقش مؤثری در کاهش ناترازی انرژی، مدیریت مصرف و حرکت به سمت تولید برق پاک ایفا کند.

انرژی خورشیدی از جمله منابعی است که برای تولید برق به سوخت فسیلی، آب گسترده یا مواد اولیه پیچیده نیاز ندارد و همین ویژگی، آن را به گزینه‌ای اقتصادی، پاک و قابل اتکا برای استان‌هایی مانند فارس تبدیل کرده است.

استفاده از این منبع طبیعی و پایدار، علاوه بر کاهش وابستگی به نیروگاه‌های سوخت‌محور، موجب کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، افزایش امنیت انرژی و تقویت زیرساخت‌های پدافند غیرعامل در حوزه برق می‌شود.

از سوی دیگر، گسترش نیروگاه‌های خورشیدی در استان می‌تواند به پایداری بیشتر شبکه برق کمک کند. تولید برق در نزدیکی محل مصرف، کاهش تلفات شبکه، کاهش فشار بر خطوط انتقال و توزیع و تأمین برق مطمئن‌تر برای مشترکان از جمله مزایای توسعه این نوع نیروگاه‌هاست.

در بخش‌های صنعتی و کشاورزی نیز استفاده از انرژی خورشیدی می‌تواند به کاهش نگرانی‌ها نسبت به محدودیت‌های برق در دوره‌های اوج مصرف کمک کرده و استمرار فعالیت‌های اقتصادی را تقویت کند.

با توجه به ظرفیت‌های طبیعی، اقتصادی و زیرساختی استان فارس، توسعه انرژی خورشیدی می‌تواند به یکی از محورهای مهم آینده انرژی در این استان تبدیل شود. این مسیر نه‌تنها به کاهش ناترازی برق و افزایش پایداری شبکه کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز اشتغال، جذب سرمایه، کاهش آلایندگی و تقویت امنیت انرژی نیز خواهد بود.

از این رو، توجه جدی به انرژی خورشیدی در فارس می‌تواند گامی مهم در جهت توسعه پایدار، مدیریت هوشمند انرژی و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های بومی استان باشد.

سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی راهکار مؤثر رفع ناترازی برق است

محمودرضا رضایی کوچی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت تولید و مصرف برق در کشور گفت: در حال حاضر حدود ۹۰ هزار مگاوات برق در کشور تولید می‌شود و نزدیک به ۱۲۰ نیروگاه در سطح کشور فعال هستند.

وی با بیان اینکه تولید برق در استان فارس حدود ۴ هزار مگاوات است، افزود: برق به صورت شبکه‌ای مدیریت می‌شود و تولید و مصرف برق استان‌ها در قالب شبکه سراسری کشور مورد توجه قرار می‌گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس ادامه داد: در شرایط معمول و عادی، میزان تولید برق پاسخگوی مصرف است، اما در فصل تابستان به دلیل افزایش مصرف ناشی از استفاده از سیستم‌های سرمایشی، کولرها، مصارف خانگی و همچنین نیازهای بخش کشاورزی، مصرف برق افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند.

رضایی کوچی با اشاره به موضوع ناترازی انرژی در کشور گفت: بخش عمده‌ای از ناترازی برق ناشی از مصرف بالای انرژی در کشور است. میزان مصرف انرژی در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای پیشرفته بالاتر است و همین مسئله باعث ایجاد فشار بر شبکه برق در ایام گرم سال می‌شود.

وی صرفه‌جویی در مصرف و افزایش تولید برق را دو راهکار اصلی برای مدیریت ناترازی انرژی دانست و بیان کرد: رعایت الگوی مصرف، تنظیم دمای سیستم‌های سرمایشی روی ۲۵ درجه، خاموش کردن لامپ‌های اضافی، جایگزینی لامپ‌های پرمصرف قدیمی با لامپ‌های کم‌مصرف و مدیریت مصرف در بخش خانگی و اداری می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشار بر شبکه برق داشته باشد.

برنامه‌های دولت برای افزایش ظرفیت تولید برق خورشیدی

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با اشاره به برنامه‌های دولت برای افزایش ظرفیت تولید برق افزود: دولت امسال برنامه‌ریزی کرده است حدود ۵ تا ۶ هزار مگاوات برق جدید را وارد مدار کند. در استان فارس نیز طی سال گذشته برای حدود یک هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی برنامه‌ریزی شده که بخشی از این ظرفیت وارد مدار شده و بخشی دیگر نیز تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید.

رضایی کوچی با بیان اینکه در نقاط مختلف استان فارس نیروگاه‌ها و مزارع خورشیدی در مقیاس‌های مختلف در حال احداث یا بهره‌برداری هستند، گفت: استان فارس یکی از استان‌های مستعد کشور در حوزه انرژی خورشیدی است؛ زیرا تعداد روزهای آفتابی بالا و اراضی گسترده‌ای دارد و این موضوع ظرفیت قابل توجهی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: دولت برای توسعه انرژی خورشیدی سیاست‌های تشویقی در نظر گرفته است. صنایع، واحدهای تولیدی، بخش کشاورزی، دستگاه‌های اجرایی و حتی خانوارها می‌توانند در تولید برق خورشیدی مشارکت کنند. این اقدام علاوه بر کمک به تأمین برق، در کاهش قطعی برق و بازگشت سرمایه نیز مؤثر است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با اشاره به امکان استفاده از پنل‌های خورشیدی در منازل، روستاها و دستگاه‌های اجرایی گفت: در برخی مناطق روستایی نیز با حمایت نهادهایی مانند کمیته امداد و اعطای تسهیلات، امکان احداث نیروگاه‌های کوچک خورشیدی فراهم شده است. هر نقطه‌ای که ظرفیت نصب پنل خورشیدی داشته باشد، می‌تواند در مسیر تولید انرژی پاک مورد استفاده قرار گیرد.

تکلیف دستگاه‌های اجرایی برای استفاده از انرژی خورشیدی

رضایی کوچی درباره تکلیف دستگاه‌های اجرایی برای استفاده از انرژی خورشیدی نیز اظهار کرد: بر اساس قانون، دستگاه‌های اجرایی باید بخشی از برق مصرفی خود را از طریق انرژی خورشیدی تأمین کنند. در همین راستا، دستگاه‌هایی که پشت‌بام یا فضای مناسب دارند شناسایی شده‌اند و در گام نخست دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و برخی دستگاه‌های اجرایی در اولویت قرار گرفته‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی در ادارات دولتی افزود: دولت نسبت به مصرف برق در دستگاه‌های اجرایی حساسیت بیشتری دارد و برای دستگاه‌هایی که الگوی مصرف را رعایت نکنند، جرایمی در نظر گرفته می‌شود. قیمت انرژی و الزامات مصرف در بخش دولتی نیز نسبت به برخی بخش‌های دیگر سختگیرانه‌تر دنبال می‌شود.

صدور ۲۵۶ موافقت‌نامه احداث نیروگاه خورشیدی در فارس

اسماعیل خاتمی مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق فارس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان فارس اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵، تعداد ۲۵۶ موافقت‌نامه احداث نیروگاه خورشیدی با مجموع ظرفیت ۳۵۷ مگاوات در سطح شهرستان‌های شرکت توزیع نیروی برق استان صادر شده است.

وی افزود: تاکنون با احتساب نیروگاه‌های انشعابی و پشت بانی، حدود ۱۱۲ مگاوات از این ظرفیت به مرحله اجرا رسیده و به بهره‌برداری رسیده است.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان فارس ادامه داد: بهره‌برداری از این مجموعه پروژه‌ها علاوه بر افزایش ظرفیت تولید انرژی پاک و تأمین برق مطمئن و پایدار برای مشترکان، موجب کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، ایجاد زیرساخت برای مدیریت هوشمند انرژی، کاهش بار شبکه در ساعات اوج مصرف و حرکت در راستای سیاست‌های کلان کشور در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و تنوع‌بخشی به منابع تولید برق خواهد شد.

خاتمی با اشاره به جایگاه استان فارس در اجرای طرح تولید برق در سطح شبکه توزیع گفت: در میان هشت استانی که مشمول طرح ۵۰۰ مگاواتی تولید در توزیع بودند، شرکت توزیع نیروی برق استان فارس رتبه نخست کشور را کسب کرد.

وی بیان کرد: در این طرح، شرکت توزیع نیروی برق استان فارس موفق شد تمامی ۲۳ پروژه نیروگاه‌های دولتی را در موعد مقرر اجرا و وارد مدار تولید کند. ظرفیت این پروژه‌های دولتی ۷۴ مگاوات بوده و منابع مالی آن از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تأمین شده است.

فارس و سه هزار و ۳۲۵ نیروگاه خورشیدی

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت نیروگاه‌های مقیاس کوچک اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال ۱۳۹۴ تاکنون، ۳ هزار و ۳۲۵ نیروگاه مقیاس کوچک شامل نیروگاه‌های انشعابی و پشت‌بامی با مجموع ظرفیت حدود ۲۵/۲۱ مگاوات به شبکه متصل شده است.

خاتمی افزود: این نیروگاه‌ها در حوزه پدافند غیرعامل نیز می‌توانند نقش مهمی در تأمین برق مطمئن و پایدار برای مشترکان داشته باشند. در صورتی که مشترکان از اینورترهای هیبریدی استفاده کنند، در زمان قطع برق ناشی از مدیریت بار یا بروز حوادث، امکان بهره‌مندی از برق پایدار در ساعات روز برای آنان فراهم خواهد شد.

وی تصریح کرد: استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر کمک به کاهش قطعی برق، می‌تواند برای مشترکان درآمدی پایدار و مطمئن ایجاد کند.

ایجاد ۹۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه خورشیدی در فارس

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با بیان اینکه نیروگاه‌های خورشیدی نیاز چندانی به مواد اولیه ندارند، گفت: یکی از مزیت‌های مهم این نیروگاه‌ها این است که وابستگی چندانی به تأمین سوخت یا مواد اولیه ندارند و نور خورشید منبع اصلی تولید انرژی در این سامانه‌هاست.

خاتمی افزود: از سوی دیگر، احداث و بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی نیازمند نیروی انسانی گسترده یا تخصص پیچیده نیست و با توجه به اینکه تجهیزات این نیروگاه‌ها معمولاً دارای گارانتی ۲۰ تا ۲۵ ساله هستند، سرمایه‌گذاران می‌توانند با اطمینان بیشتری در این حوزه وارد شوند.

وی درباره برنامه‌های پیش‌بینی‌شده تا پایان سال گفت: پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال، دست‌کم ۹۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه خورشیدی وارد چرخه تولید و به شبکه متصل شود.