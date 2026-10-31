پاسالار: تأمین پایدار آب عسلویه باید با قید فوریت پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر شنبه در نشست بررسی وضعیت تنش آبی شهرستان عسلویه،با تأکید بر ضرورت تأمین به‌ موقع و پایدار آب مورد نیاز مردم، خواستار پیگیری فوری مشکلات و استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود برای رفع کمبود آب و بهبود وضعیت آبرسانی در سطح شهر شد.

فرماندار عسلویه همچنین بر ضرورت بررسی میدانی شبکه توزیع آب در سطح شهر عسلویه تأکید کرد و از اداره آب و فاضلاب شهرستان خواست با اعزام تیم‌های تخصصی، محله‌ها و نقاطی را که با انسداد شبکه یا مشکلات ناشی از نقاط کور آبرسانی مواجه هستند، شناسایی و در کوتاه‌ ترین زمان ممکن نسبت به رفع نواقص و مشکلات اقدام کند.

نشست بررسی وضعیت تنش آبی شهرستان عسلویه در پی بروز برخی مشکلات در تأمین و توزیع آب و نارضایتی شهروندان با حضور مدیران و مسئولان حوزه آب و اعضای شورای شهر های عسلویه و چاه مبارک برگزار شد و در آن، راهکارهای تأمین پایدار آب و رفع مشکلات کمبود و توزیع آب در سطح شهر مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت

در همین راستا مقرر شد تأمین و تقویت آب از طریق خط آبرسانی خلیج فارس و همچنین ظرفیت‌های آبرسانی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با قید فوریت پیگیری شود.

همچنین رفع مشکلات برخی تجهیزات کلرزنی و رسوب‌ زدایی آب‌ شیرین‌کن در دستور کار قرار گرفت تا با تکمیل اقدامات لازم، آب تولیدی فاز نخست آب‌ شیرین‌کن وارد شبکه توزیع شود.

در پی بروز برخی مشکلات در تأمین و توزیع آب و نارضایتی شهروندان، جلسه بررسی وضعیت تنش آبی شهرستان به ریاست دکتر اسکندر پاسالار فرماندار عسلویه، در محل فرمانداری برگزار شد.

در این نشست، معاون عمرانی فرماندار، بخشدار مرکزی، مدیران آبفای استان و شهرستان، متولیان آبرسانی خط خلیج فارس ، مسئول آبرسانی منطقه ویژه و اعضای شورای اسلامی شهر عسلویه،چاه مبارک و روستای بساتین حضور داشتند و آخرین وضعیت منابع تأمین آب و مشکلات موجود در شبکه توزیع مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان این نشست، بر پیگیری مستمر مصوبات و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول تا رفع مشکلات موجود و بهبود وضعیت آبرسانی و تأمین آب پایدار شهروندان تأکید شد.