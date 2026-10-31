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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۰۶

معینی: یکی از وظایف بسیج دانش آموزی هویت‌سازی فرهنگی است

معینی: یکی از وظایف بسیج دانش آموزی هویت‌سازی فرهنگی است

بوشهر- مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان بوشهر یکی از وظایف بسیج دانش آموزی را هویت‌سازی فرهنگی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین معینی عصر شنبه در نشست فرماندهان حوزه های بسیج دانش آموزی و مجامع علوی و فاطمی استان بوشهر اظهار کرد: هر تمدنی برای شکوفایی، نیازمند سرمایه است، چون نیروی انسانی شایسته اگر نباشد، تمدنی به وجود نخواهد آمد و این سرمایه، نسل نوجوان و دانش آموز امروز است که تمدن اسلامی را به شکوفایی خواهد رساند.

مسئول بسیج دانش‌آموزی استان بوشهر با اشاره به هویّت نوجوانان دانش‌آموز در جامعه اضافه کرد: برای دستیابی به این مهم، نسل نوجوان باید در خود احساس هویت کند. هویت دینی،هویت ملی و هویت انقلابی. هویت نوجوان به فرهنگ، به دانسته‌ها و به سبک زندگی او شکل می‌گیرد.

معینی یکی از وظایف بسیج دانش آموزی را هویّت‌سازی فرهنگی دانست و افزود: تمدن، متکی به فرهنگ است؛ اگر فرهنگ قوی و غنی وجود نداشته باشد، تمدّن به معنای مصطلح و رایج خودش به وجود نمی‌آید.

معینی: یکی از وظایف بسیج دانش آموزی هویّت‌سازی فرهنگی است

سرهنگ معینی تصریح کرد:فرهنگ به نوبه‌ی خود متّکی به فکر، اندیشه و جهان‌بینی است و استعمار نو به دنبال این است که بشر نیازی به فکر کردن نداشته باشد.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان بوشهر با تأکید به مسائل تربیتی نوجوانان افزود: تربیت یک فرایند است و این فرایند باید هدفمند، نظامند و مستمر باشد تا به نتیجه برسد.

معینی با اشاره به وظایف بسیج دانش‌آموزی در مدارس تأکیدکرد: بسیح دانش‌آموزی باید برای شکوفایی استعدادهای عالی نوجوانان برنامه‌ریزی نماید. تفکر،شخصیت،هُریت اینها استعداد های عالی است و خروجی فرایند تربیت باید، نوجوان عالم و اهل فکر، انقلابی و آگاه، توانمند و کار آمد، دین مدار، با نشاط و بلند همت و با نگاه تمدنی باشد.

کد مطلب 6995494

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