به گزارش خبرنگار مهر، حسین معینی عصر شنبه در نشست فرماندهان حوزه های بسیج دانش آموزی و مجامع علوی و فاطمی استان بوشهر اظهار کرد: هر تمدنی برای شکوفایی، نیازمند سرمایه است، چون نیروی انسانی شایسته اگر نباشد، تمدنی به وجود نخواهد آمد و این سرمایه، نسل نوجوان و دانش آموز امروز است که تمدن اسلامی را به شکوفایی خواهد رساند.

مسئول بسیج دانش‌آموزی استان بوشهر با اشاره به هویّت نوجوانان دانش‌آموز در جامعه اضافه کرد: برای دستیابی به این مهم، نسل نوجوان باید در خود احساس هویت کند. هویت دینی،هویت ملی و هویت انقلابی. هویت نوجوان به فرهنگ، به دانسته‌ها و به سبک زندگی او شکل می‌گیرد.

معینی یکی از وظایف بسیج دانش آموزی را هویّت‌سازی فرهنگی دانست و افزود: تمدن، متکی به فرهنگ است؛ اگر فرهنگ قوی و غنی وجود نداشته باشد، تمدّن به معنای مصطلح و رایج خودش به وجود نمی‌آید.

سرهنگ معینی تصریح کرد:فرهنگ به نوبه‌ی خود متّکی به فکر، اندیشه و جهان‌بینی است و استعمار نو به دنبال این است که بشر نیازی به فکر کردن نداشته باشد.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان بوشهر با تأکید به مسائل تربیتی نوجوانان افزود: تربیت یک فرایند است و این فرایند باید هدفمند، نظامند و مستمر باشد تا به نتیجه برسد.

معینی با اشاره به وظایف بسیج دانش‌آموزی در مدارس تأکیدکرد: بسیح دانش‌آموزی باید برای شکوفایی استعدادهای عالی نوجوانان برنامه‌ریزی نماید. تفکر،شخصیت،هُریت اینها استعداد های عالی است و خروجی فرایند تربیت باید، نوجوان عالم و اهل فکر، انقلابی و آگاه، توانمند و کار آمد، دین مدار، با نشاط و بلند همت و با نگاه تمدنی باشد.