برگزیدگان نخستین «جشنواره ملی موج هنر» در ملایر معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه نخستین جشنواره موج هنر در جهان شهر ملایر با حضور اساتید، هنرمندان و برگزیدگان برگزار شد و در این مراسم از دغدغه‌مندان حوزه فرهنگ، هنر و رسانه تجلیل به عمل آمد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر در این مراسم با بیان اینکه هنرمندان ملایری با خلق آثار برجسته موشک خود را به قلب دشمنان شلیک کردند، اظهار کرد:هدف از برگزاری این جشنواره معرفی آثار فاخر در بخش‌های مختلف با مضمون شهدای میناب، شهدای دفاع مقدس و رشادت‌های جنگ‌های تحمیلی اخیر بوده است.

فرشاد کشاورزیان جشنواره موج هنر را گامی ماندگار از دل هنر قلب و دست و بیان هنرمندان ایران زمین دانست که در واقع موشک‌های فرهنگی خود را به دل تاریخ جهان شلیک کردند و ماندگار شدند و با بیان اینکه هیچ اثری ماندگارتر و باقی‌تر از موشک‌های فرهنگی نیست، ادامه داد: فرهنگ، هنر و رسانه همواره جریان ساز بوده‌اند و در مقابل تهاجم فرهنگی بهترین راه پیشگیری و مقابله به شمار می‌آیند.

وی با اشاره به جایگاه عظیم و اثرگذار فرهنگ، هنر و رسانه در جهان، تصریح کرد: دشمنان این اثرگذاری را می‌دانند به همین دلیل است که سرمایه‌گذاری عظیمی در حوزه تهاجم فرهنگی و جنگ نرم و جنگ رسانه‌ای انجام داده اند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر با تاکید بر اینکه آثار هنری و فرهنگی و رسانه به قلب جامعه و اندیشه و فکر مردم نفوذ پیدا می‌کند، تصریح کرد: یک تصویر، یک شعر و یا یک متن ادبی می‌تواند موشک‌های سهمگینی باشند که به دل هدف می‌زنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ایران اسلامی ما در اوج قدرت نظامی به سر می‌برد، تاکید کرد: هنرمندان و اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه پایه‌های مستحکم جامعه هستند.

تحولی عظیم در حوزه اقدامات فرهنگی و اجتماعی هنری شهرداری ملایر

رئیس اداره فرهنگی، اجتماعی و هنری شهرداری ملایر نیز در این مراسم با بیان اینکه در سال‌های گذشته با اقدامات انجام شده شهرداری ملایر از یک نهاد کاملا عمرانی، به یک نهاد فرهنگی و اجتماعی و هنری ارتقا یافته است، اظهار کرد: ما در کنار اجرای پروژه‌های عمرانی عظیم توانستیم حوزه فرهنگ و هنر ملایر را نیز متحول کنیم.

فاطمه لطفی با اشاره به تلاش شهرداری ملایر در دوره اخیر، گفت: فرهنگ و هنر در بین شهروندان توسعه چشمگیری داشته و برپای ۲۰۰ نمایشگاه از سوی هنرمندان ملایری در محل نمایشگاه‌های دائمی شهرداری ملایر گواه این مدعا است.

وی از حمایت تمام قد واحد فرهنگی و هنری شهرداری از برپایی نمایشگاه‌های هنرمندان، بر پایی کلاس‌های فرهنگی و هنری رایگان در محلات جامعه هدف و محلات بازآفرینی و محلات کم برخوردار برای کودکان و نوجوانان، برپایی کارگاه‌های قصه نویسی و شعرخوانی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی، برگزاری جشنواره‌های متنوع و ۳۰ شب همراهی شهرداری ملایر در قالب جشنواره‌های فرهنگی - هنری با جشنواره ملی مبلمان منبت، برپایی جشنواره غذا و احیا و تملک عمارت منصوری به منظور ایجاد خانه فرهنگ و هنر خبر داد.

رئیس اداره فرهنگی، اجتماعی و هنری شهرداری ملایر با بیان اینکه بخش «سینما محله» را در محله نفت سیاه به منظور اجرای پخش فیلم برای خانواده‌های کم برخوردار هر هفته فعال کرده‌ایم، ادامه داد: همچنین کارگاه‌های آموزشی محور برای بانوان به منظور ارتقا سطح دانش عمومی آنها هر هفته برگزار می‌شود.

وی افزود: اداره فرهنگی و هنری شهرداری ملایر حمایت جدی از انجمن ام اس، انجمن معتادان گمنام و خانواده مددجویان زندانی داشته است و فضاهایی را برای حمایت و برپایی کارگاه‌های آموزشی برای آنها در نظر گرفته است.

لطفی از دایر بودن ۱۰ ایستگاه ورزش صبحگاهی در شهر و فعالیت فرهنگسراهای متنوع شهرداری با برپایی کلاس‌های نقالی و نقاشی و بازیگری خبر داد و افزود: برپایی جشنواره موج هنر گامی برای ارج نهادن به تلاش‌های هنرمندان در راستای دفاع از آرمان‌های این مرز و بوم بوده است.

۷۵۲ اثر به دبیرخانه جشنواره واصل شد

دبیر جشنواره فرهنگی هنری موج هنر در ملایر به ارسال ۷۵۲ اثر به دبیرخانه این جشنواره اشاره کرد و گفت: جشنواره ملی موج هنر در راستای گرامیداشت آثار هنرمندان در حوزه معرفی شهدا، دفاع مقدس و جنگ رمضان به همت اداره فرهنگی ورزشی شهرداری ملایر، شورای اسلامی شهر، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن ادبی کارن برگزار شد.

محمدطاها کلهر با اشاره به اینکه این جشنواره ابتدا به صورت شهرستانی کار خود را آغاز کرد، افزود: با استقبال علاقمندان در سراسر کشور و حتی خارج از کشور مواجه شد به‌ طوری‌ که شرکت‌کنندگانی از کشور هندوستان داشتیم.

وی با بیان اینکه این جشنواره با محوریت‌های متنوعی چون شعار سال، دفاع مشروع و قهرمانان و شهدای جان بر کف برگزار شد، اظهار کرد: این آثار از سوی داوران شهرستانی و متخصصین هر بخش مورد داوری قرار گرفتند.

دبیر جشنواره فرهنگی هنری موج هنر در ملایر ادامه داد: پس از بررسی تخصصی آثار واصله نفرات اول تا سوم و افراد شایسته تقدیر معرفی و به دبیرخانه جشنواره معرفی شدند و امروز به صورت حضوری آیین اختتامیه این جشنواره فاخر با حضور مسئولین برجسته در شهرستان ملایر برگزار شد.

وی در رابطه با جزئیات آثار دریافتی تصریح کرد: با پایان یافتن مهلت ارسال آثار به دبیرخانه «جشنواره موج هنر» مرحله داوری ۷۵۲ اثر هنری انجام شد و در نهایت در بخش های پادکست ۲۹ اثر، خبرنگاری و گزارش‌نویسی ۴۳ اثر، هنرهای تجسمی ۴۱ اثر، عکاسی ۱۱۱ اثر، شعر ۵۱۳ اثر، رجزخوانی و اجراهای حماسی ۱۵ اثر به دست داوران رسید و مورد ارزیابی قرار گرفت.

گفتنی است داوری هر کدام از بخش‌های جشنواره از سوی اساتید برجسته آن حوزه که همگی از هنرمندان ملایری هستند انجام شده است؛ بهرام حاجی علی اکبری داوری بخش رجزخوانی و اجراهای حماسی، مراد طاهرنیا داوری بخش شعر، محسن حسینی تبار داوری بخش عکاسی، محمدرضا اولیایی داوری بخش خبرنگاری و گزارش نویسی، هلنا کاشفی داوری بخش پادکست و و مریم بیجاری داوری بخش هنرهای تجسمی را در این دوره از جشنواره ملی موج هنر بر عهده داشتند.