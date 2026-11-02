به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شریفیان صبح دوشنبه در آیین دوازدهمین سالگرد تاسیس انجمن سعدی پژوهی با اشاره به ابعاد گوناگون شخصیت ادبی سعدی اظهار کرد: سعدی شاعری غزل‌سرا، نویسنده، شاعر تعلیمی و طنزپردازی بوده که آثارش از جنبه‌های مختلف ادبی و فکری قابل بررسی است.

وی با طرح این پرسش که راز ماندگاری سعدی چیست، افزود: پاسخ این پرسش را باید در مفهوم زندگی در آثار و نگاه سعدی جست‌وجو کرد و سبک سعدی سهل و ممتنع است و او با زبانی ساده، مفاهیمی عمیق و ماندگار را بیان می‌کند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه گمشده انسان از دیروز تا امروز و تا زمانی که بشر وجود دارد زندگی است، تصریح کرد: پیام سعدی این است که باید زندگی کرد و به آن عشق ورزید. توصیه او عشق به طبیعت و مردم است و ریشه این عشق نیز در خداوند قرار دارد.

شریفیان ادامه داد: عشق سعدی عشقی ساده و بی‌پیرایه به زندگی است؛ او زیبایی‌های جسمانی و سادگی زندگی را می‌بیند و به همین دلیل در آثارش با نوعی نگاه صمیمی و عمیق به هستی مواجه هستیم. سعدی شاعری ایرانی و برخاسته از فرهنگ ایرانی است اما اندیشه خود را در چارچوب مباحث فلسفی محدود نمی‌کند و سادگی را در زیست و نگاه انسانی خود ارج می‌نهد.

وی با اشاره به نگاه سعدی به هستی و پیوند انسان با جهان خاطرنشان کرد: در جهان بینی سعدی هستی واجد شعور است و انسان در ارتباطی معنادار با آن قرار دارد و خداوند حقیقت هستی است و عشق میراث و پیوندی میان انسان و خالق به شمار می‌رود.

این استاد دانشگاه با اشاره به تاثیر عشق بر نوع نگاه انسان به جهان و دیگران گفت: انسان عاشق زیبایی را در آنچه می‌بیند کشف می‌کند و این نگاه می‌تواند آستانه تحمل و تاب‌آوری او را افزایش دهد. عشق، شفقت و احترام به دیگران از آموزه‌هایی است که در اندیشه سعدی جایگاه ویژه‌ای دارد.

وی افزود: سعدی از عشق به خداوند و کائنات به عشق به انسان می‌رسد و در جهان فکری او همه ادیان مجال حضور دارند. انسان می‌تواند یا به خاطر خالق و یا به پاس انسانیت عشق بورزد؛ در چنین نگاهی، هیچ انسانی به دلیل جایگاه اجتماعی یا نوع اندیشه‌اش از دایره احترام خارج نیست.

شریفیان در پایان با تاکید بر جایگاه مردم در جهان بینی سعدی بیان کرد: در دنیای سعدی هر فرد و گروهی جایگاه خود را دارد و از اهل تحقیق و تصوف تا توده‌های مردم، همگی در این جهان فکری حضور دارند. آنچه در نگاه سعدی اهمیت دارد، ارزش و کرامت انسان است.