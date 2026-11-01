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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۸:۱۱

برخورد ساینا با موتورسیکلت در قشم ۷ مصدوم برجا گذاشت

برخورد ساینا با موتورسیکلت در قشم ۷ مصدوم برجا گذاشت

قشم - مسئول اورژانس پیش‌ بیمارستانی قشم از مصدومیت ۷ نفر در پی برخورد یک دستگاه خودروی ساینا با موتورسیکلت در محور قشم به درگهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحمن واثقی در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی ساینا با موتورسیکلت در اتوبان قشم به سمت درگهان مقابل شهرک صنعتی به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش چهار دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های شهری یک و دو، طبل و درگهان به محل حادثه اعزام شدند.

مسئول اورژانس پیش‌ بیمارستانی قشم، ادامه داد: پس از حضور کارشناسان اورژانس و انجام ارزیابی‌های اولیه مشخص شد این حادثه ۷ مصدوم داشته است که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه برای بررسی و درمان بیشتر به بیمارستان پیامبر اعظم (ص) قشم منتقل شدند.

واثقی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی برای کاهش تصادفات جاده‌ای، گفت: رانندگان خودروها و موتورسیکلت‌ها با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله ایمن، پرهیز از حرکات ناگهانی و توجه به حقوق سایر کاربران مسیر می‌توانند نقش مؤثری در پیشگیری از حوادث رانندگی و کاهش آسیب‌های ناشی از آن داشته باشند.

کد مطلب 6995813

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