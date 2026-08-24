به گزارش خبرگزاری مهر، سامان صادقی در تشریح این حادثه،اظهار کرد: در محدوده مسیر قشم به درگهان حوالی مزرعه میگوی شرکت کیان یزدان گزارش غرق‌شدگی یک مرد جوان به مرکز اورژانس اعلام شد و بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس درگهان به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل و انجام ارزیابی‌های اولیه اقدامات درمانی لازم را برای فرد غرق شده که مردی ۳۰ ساله بود، انجام دادند اما به دلیل مدت نامعلوم حضور وی در آب متأسفانه تلاش‌های انجام شده مؤثر واقع نشد و این جوان جان خود را از دست داد.

صادقی با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی هنگام شنا و حضور در سواحل، گفت: بی‌توجهی به شرایط محیطی، شنا در مناطق فاقد ایمنی و ناآشنایی با فنون شنا از عوامل مهم بروز حوادث غرق‌شدگی است و توجه جدی به هشدارهای ایمنی می‌تواند از وقوع چنین حوادث تلخی جلوگیری کند.

معاون فنی و عملیات اورژانس پیش‌ بیمارستانی هرمزگان در پایان از شهروندان و گردشگران خواست هنگام حضور در سواحل تنها در مناطق مجاز و ایمن شنا کنند، از ورود به آب‌های ناشناخته و مناطق دارای جریان‌های خطرناک بپرهیزند و همواره شرایط دریا و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

وی افزود: آموزش مهارت‌های شنا، مراقبت از کودکان و افراد کم‌توان در کنار آب و پرهیز از رفتارهای پرخطر می‌تواند نقش مؤثری در کاهش حوادث غرق‌شدگی و حفظ جان افراد داشته باشد.