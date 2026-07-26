عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز دو حادثه جداگانه تصادف موتورسیکلت با موتورسیکلت در شهرستان‌های نجف‌آباد و اصفهان به مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی گزارش شد که بلافاصله نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: نخستین حادثه ساعت ۹:۱۰ امروز چهارم مردادماه در شهرستان نجف‌آباد، محدوده یزدانمهر جنوبی، کوچه ترابی رخ داد که در پی آن یک واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل حادثه اعزام شد.

سخنگوی مرکز اورژانس اصفهان ادامه داد: در این حادثه ۳ مرد مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتظری نجف‌آباد منتقل شدند.

وی با اشاره به حادثه دوم تصریح کرد: دومین حادثه نیز ساعت ۱۰:۴۲ در شهر اصفهان، خیابان شهیدان غربی مقابل شهرداری به وقوع پیوست که برای امدادرسانی به مصدومان، یک واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل اعزام شد.

عابدی خاطرنشان کرد: در این حادثه نیز ۳ نفر شامل یک خانم و ۲ کودک پسر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، به بیمارستان کاشانی منتقل شدند.

وی با اشاره به ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، به‌ویژه از سوی راکبان موتورسیکلت، گفت: توجه به اصول ایمنی و احتیاط در ترددهای درون‌شهری می‌تواند نقش مؤثری در کاهش حوادث و صدمات ناشی از تصادفات داشته باشد.