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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۱

نرخ حواله دلار، یورو، درهم، یوآن و روبل در مرکز مبادله اعلام شد

نرخ حواله دلار، یورو، درهم، یوآن و روبل در مرکز مبادله اعلام شد

مرکز مبادله ارز و طلای ایران نرخ حواله دلار را یک میلیون و ۷۰۶ هزار و ۲۶۸ ریال و نرخ یورو را یک میلیون و ۹۴۴ هزار و ۷۸۱ ریال اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ حواله ارزها در روز شنبه ۴ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد. در جدول این مرکز، نرخ حواله دلار آمریکا ۱,۷۰۶,۲۶۸ ریال، نرخ حواله یورو ۱,۹۴۴,۷۸۱ ریال، نرخ حواله درهم امارات ۴۶۴,۶۰۷ ریال، نرخ حواله یوآن چین ۲۵۴,۲۰۷ ریال و نرخ حواله روبل روسیه ۲۰,۲۳۰ ریال درج شده است. این ارقام نرخ حواله ارزی است و مرکز مبادله ارز و طلای ایران آن را بر حسب ریال اعلام کرده است.

کد مطلب 6959026
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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