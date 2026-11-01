۲ کتاب جدید موسیقی معرفی شدند؛ از سربندهای تنبور تا تمرین برای کمانچه

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «سربندهای تنبور» با گردآوری و تنظیم پوریا فرجی و کتاب «تمرینات نظام انگشت گذاری و تغییر پوزیسیون در ساز کمانچه» با تدوین و تنظیم امین میرزایی و نیما پورفولادی عنوان ۲ اثرپژوهشی تالیفی هستند که طی روزهای گذشته توسط نشر ماهور در دسترس مخاطبان و علاقه مندان موسیقی کلاسیک ایرانی قرار گرفته اند.

پوریا فرجی درباره کتاب «سربندهای تنبور» که با ۱۶۰ قطعه مختلف با صدابرداری مقداد شاه حسینی نیز آماده سازی شده، نوشته است:

«مجموعه‌ پیشِ رو شامل ۱۶۰ سربند از گروه‌های مختلف اهل حق در مناطق گوناگون است. سربند، یکی از فرم‌های موسیقایی تنبور، در فرهنگ اهل حق با اجرای آوازی کلام و همراهی تنبور پیوند دارد و بر ساختاری موزون و مبتنی بر تعامل میان کلام‌خوان و هم‌آوایان استوار است. این مجموعه با گردآوری و ارائه‌ سربندهایی از روایت‌ها و گروه‌های مختلف، بخشی از تنوع موسیقایی و کلامی سنت تنبور را بازتاب می‌دهد.»

امین میرزایی هم درباره کتاب «تمرینات نظام انگشت‌گذاری و تغییر پوزیسیون در ساز کمانچه» نوشته است:

«در این کتاب نظام انگشت‌گذاری ساز کمانچه از منظر چهار انگشت فعالِ دست چپ و بر اساس ردیف موسیقیِ کلاسیک ایرانی مورد بررسی قرارگرفته و بر اساس آن قالب‌هایی شناسایی، ساماندهی و نام‌گذاری شده است.

طبقه‌بندی و کارکرد این سیستم انگشت‌گذاری بر پایه‌ یک منطق ریاضی‌وار در قالب تمرین‌هایی ارائه شده تا ضمن کاربردی بودن، چهارچوبی ساختارمند و منسجم در درون خود داشته باشد.»