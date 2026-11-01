کشف جهانی یک واریته معدنی نوین «ایمانیت»

به گزارش خبرگزاری مهر، دنیای کانی‌شناسی و علوم زمین شناسی شاهد یک رویداد پژوهشی نوین و کم‌نظیر شد. دانشمند و پژوهشگر برجسته ایرانی موفق شد پس از بررسی‌های علمی دقیق ساختاری و طیف‌سنجی، واریته‌ای کاملا جدید و طبیعی از خانواده کلسیت ($\mathrm{CaCO_۳}$) را کشف و معرفی کند؛ واریته‌ای که به افتخار این دستاورد علمی، ایمانیت (Imanite) نام‌گذاری شده و ویژگی‌های اپتیکی انحصاری آن در مقیاس جهانی بی‌نظیر است.

این کشف مهم که مبتنی بر یک «سه‌گانه اثباتی» ساختاری، شیمیایی و نوری است، دریچه‌ای تازه بر روی مطالعات لومینسانس طبیعی و کانی‌شناسی ساختاری گشوده و مقالات و مستندات آن در پایگاه‌های معتبر ملی و بین‌المللی انعکاس یافته است.

رونمایی از مشخصات علمی و فنی ایمانیت

پروفسور مجید ملانادعلی پیشنماز پژوهشگر برجسته و مکتشف این واریته جدید، در خصوص ابعاد فنی و ساختاری این دستاورد گفت: تمایز انحصاری کانی ایمانیت بر پایه یک سه‌گانه اثباتی استوار است؛ نخست، ساختار بلوری تک‌فاز کلسیت با گروه فضایی $R\bar{۳}c$ که هیچ‌گونه فاز ناخالص دگرگون یا کربناته ثانویه نظیر آراگونیت در آن دیده نمی‌شود. دوم، پدیده شگفت‌انگیز فسفرسانس یا پس‌تاب سبز پایدار با دیرش حدود ۳ ثانیه ($\tau \approx ۳\,\text{s}$) تحت تحریک فرابنفش است؛ و سوم، تکرارپذیری و یکنواختی ذاتی این رفتار نوری در سراسر شبکه بلورین و نمونه‌های مستقل معدنی.

وی با اشاره به نتایج آنالیز دقیق عنصری (EDX) روی نمونه‌ها افزود: یافته‌های آنالیز شیمیایی مؤید خلوص بسیار بالای اکسید کلسیم با میزان بالای۹۸٪ وزنی ($\mathrm{CaO$) است، در حالی که مقادیر جزئی و مشخصی از اکسیدهای $\mathrm{SrO}$ (۰.۱۵٪)، $\mathrm{SO_۳}$ (۰.۳۸٪) و $\mathrm{Al_۲O_۳}$ (۰.۲۹٪) نیز در ساختار ثبت شده است. نکته بسیار حائز اهمیت در این پترن شیمیایی، عدم ردیابی مقادیر قابل‌توجه از فعال‌کننده‌های سنگین کلاسیک نظیر منگنز ($\mathrm{Mn}$) و سرب ($\mathrm{Pb}$) در حد آشکارسازی روش است.

مقایسه با استانداردهای جهانی و پایگاه‌های معتبر لومینسانس:

پیشنماز گفت برای اثبات اصالت و نوظهور بودن ایمانیت، تمامی داده‌های حاصل را با جامع‌ترین پایگاه‌های داده کانی‌شناسی و فلئورسانس طبیعی جهان، به‌ویژه بانک اطلاعاتی بین‌المللی Fluomin (مدخل تخصصی Fiche #۱۵۷) مورد سنجش و مقایسه تطبیقی قرار داده است.

پروفسور ملانادعلی‌پیشنماز در تشریح مقایسه‌های انجام‌شده تصریح کرد: بر اساس داده‌های رسمی مراجع بین‌المللی، کلسیت‌های طبیعی دارای پس‌تاب در دنیا، در تحریک طول‌موج بلند تنها پس‌تاب ضعیف سفید روشن مایل به سبز (*Greenish white*) و در طول‌موج کوتاه پس‌تاب سفید مایل به آبی (*Bluish white*) از خود بروز می‌دهند. حتی در مقایسه با معروف‌ترین کلسیت طبیعی دارای پس‌تاب طولانی جهان یعنی کلسیت منطقه ترلینگوآ (*Terlingua-type*) — که گسیل فسفرسانس آن در ناحیه بنفش/آبی پرانرژی با پیک حدود ۴۱۲ نانومتر متمرکز است — ایمانیت کاملاً متفاوت عمل می‌کند. گسیل فسفرسانس سبز اشباع و پایدار ایمانیت در ناحیه سبز طیف مرئی قرار داشته و تا پیش از این، هیچ کلسیت طبیعی با این مشخصات و با دیرش حدود ۳ ثانیه در ماتریکس تک‌فاز در هیچ‌کدام از کاتالوگ‌های مرجع جهان ثبت نشده بود.

تثبیت رسمی و چشم‌انداز آینده

با اتکا به اولویت کشف مستند، انحصار در تلفیق هم‌زمان ساختار تک‌فاز $R\bar{۳}c$، خلوص شیمیایی طبیعی و پس‌تاب سبز پایدار (~۳s)، ایمانیت تمامی شرایط لازم علمی را احراز کرده و (به عنوان یک واریته جدید و پیشنهادی در رده کلسیت‌های لومینسانس‌دار طبیعی) رسماً معرفی و تثبیت شده است.

این دستاورد علمی که بازتاب گسترده‌ای در خبرگزاری‌های رسمی داخلی و بین‌المللی از جمله ایرنا و اتحادیه خبرگزاری‌های آسیا و اقیانوس آرام (OANA) داشته است، گامی بزرگ در راستای ارتقای جایگاه پژوهش‌های معدنی و علوم زمین کشور در سطح تراز جهانی به شمار می‌رود.

خلاصه جمع‌بندی نهایی توصیفی اثبات (تمایز ساختاری و اپتیکی ایمانیت):

سنجش تطبیقی داده‌های تجربی کانی «ایمانیت» با جامع‌ترین مرجع بین‌المللی کانی‌های لومینسانس جهان (پایگاه اطلاعاتی Fluomin — شناسه تخصصی Fiche #۱۵۷)، اصالت و نوظهور بودن این واریته (imanite ) را در چهار محور بنیادین اثبات می‌کند:

۱. تمایز رنگی و خلوص طیف فسفرسانس:

در مرجع رسمی Fluomin، پدیده پس‌تاب (فسفرسانس) کلسیت‌های طبیعی جهان منحصراً به صورت سفید مایل به سبز ( Greenish white ) در موج بلند و سفید مایل به آبی ( Bluish white ) در موج کوتاه ثبت شده است. ایمانیت تنها نمونه کلسیت طبیعی تک‌فاز جهان است که پس‌تاب *سبز خالص و اشباع* با چشم غیرمسلح بروز می‌دهد و در دسته‌بندی‌های این پایگاه وجود ندارد.

۲. تمایز بنیادین با تیپ ترلینگوآ (Terlingua-type):

کلسیت مشهور ترلینگوآ (تنها کلسیت طبیعی دارای پس‌تاب طولانی پیشین) دارای گسیل در ناحیه بنفش/آبی با پیک طیفی ۴۱۲ نانومتر است؛ در حالی که گسیل ایمانیت کاملاً در ناحیه سبز طیف مرئی (~۵۲۰–۵۴۰ نانومتر) متمرکز بوده و سازوکار بازترکیب ترازهای الکترونی آن ماهیتاً متفاوت است.

۳. تمایز شیمیایی و غیبت فعال‌کننده‌های کلاسیک:

عمده لومینسانس کلسیت‌ها در مراجع جهانی وابسته به یون‌های منگنز ($\mathrm{Mn^{۲+}}$) و سرب ($\mathrm{Pb^{۲+}}$) است. در ایمانیت، خلوص کربنات کلسیم تک‌فاز بیش از ۹۸٪ بوده، ناخالصی‌های سنگین منگنز و سرب ردیابی نشده و در عوض، مقادیر جزئی استرانسیوم و سولفات به همراه یک سیستم نقص بلوری ویژه، عامل بروز این رفتار اپتیکی انحصاری است.

۴. ثبت پارامتر زمانی پایدار ($\tau \approx ۳\,\text{s}$):

در کاتالوگ‌های جهانی، فسفرسانس کلسیت‌ها فاقد دیرش زمانی مشخص در شبکه تک‌فاز است، در حالی که ایمانیت رفتار پس‌تاب سبز یکنواخت و تکرارپذیر به مدت حدود ۳ ثانیه را در نمونه‌های مستقل تثبیت کرده است.

پروفسور پیشنماز منابع و مراجع مستند را به شرح زیر ارائه کرد:

منابع و مراجع:

۱. ملانادعلی‌پیشنماز، مجید. (۱۴۰۵/۲۰۲۶). کشف و معرفی واریته نوین و پیشنهادی «ایمانیت» در خانواده کلسیت ($\mathrm{CaCO_۳}$): اثبات ساختاری، خلوص شیمیایی و ثبت رفتار اپتیکی انحصاری پس‌تاب سبز پایدار. ResearchGate (Preprint).

https://www.researchgate.net/publication/۴۱۱۱۴۶۱۳۲_IMANITE_PRELIMINARY_CHARACTERIZATION_Identification_and_Origin_of_'Imanite'_Preliminary_Characterization_of_a_Proposed_Phosphorescent_Calcite_Variety_with_Persistent_Green_Afterglow

۲. ملانادعلی پیشنماز، مجید. (۱۴۰۵). کشف واریته‌ای جدید از کلسیت با فسفرسانس (پس‌تاب سبز) — ایمانیت. پرتال دانشگاهی کشور (UNP).

https://www.unp.ir/article/۱۱۴۸۵۳/

۳. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران — ایرنا (۲۰۲۶). Iranian scientist discovers new luminescent variety in calcite family.

https://en.irna.ir/news/۸۶۲۲۷۳۴۷/Iranian-scientist-discovers-new-luminescent-variety-in-calcite

۴. سازمان خبرگزاری‌های آسیا و اقیانوسیه — OANA (۲۰۲۶). Iranian scientist discovers new luminescent variety in calcite family.

https://oananews.org/node/۷۱۱۵۸۷

۵. Fluomin Database. Calcite — Luminescence, Fluorescence and Phosphorescence (Fiche No. ۱۵۷).

https://www.fluomin.org/uk/fiche.php?id=۱۵۷

۶. Deer, W. A., Howie, R. A., & Zussman, J. (۲۰۱۳). An Introduction to the Rock-Forming Minerals (۳rd ed.). London: The Mineralogical Society of Great Britain and Ireland. ISBN: ۹۷۸-۰۹۰۳۰۵۶۲۷۴.