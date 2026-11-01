دانش آموز بیجاری طلای المپیاد علوم زمین را کسب کرد

طاهر نساج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نیوشا اسمعیلی، دانش‌آموز پایه دوازدهم اهل شهرستان بیجار، با درخشش در رقابت‌های المپیاد کشوری علوم زمین موفق به کسب مدال طلا شد و نام شهرستان بیجار را در جمع برگزیدگان علمی کشور ثبت کرد.

وی افزود: این موفقیت ارزشمند، حاصل استعداد، تلاش مستمر و پشتکار این دانش‌آموز و همچنین همراهی خانواده و تلاش مجموعه آموزشی در مسیر پرورش توانمندی‌های علمی دانش‌آموزان است.

رئیس آموزش‌وپرورش بیجار با اشاره به راه‌یابی این دانش‌آموز به مرحله انتخابی تیم ملی المپیاد جهانی علوم زمین ۲۰۲۷ بیان کرد: نیوشا اسمعیلی با کسب این مدال، فرصت حضور در مرحله بعدی رقابت‌ها را به دست آورده و امیدواریم با تداوم تلاش و آمادگی علمی، بتواند در جمع اعضای تیم ملی قرار گیرد و نماینده شایسته‌ای برای کشورمان در عرصه بین‌المللی باشد.

نساج با بیان اینکه المپیادهای علمی از مهم‌ترین بسترهای شناسایی و پرورش استعدادهای برتر دانش‌آموزی هستند، تصریح کرد: این رقابت‌ها زمینه‌ای برای سنجش توان علمی، تقویت روحیه پژوهشگری و فراهم کردن فرصت حضور دانش‌آموزان مستعد در عرصه‌های علمی فراتر از مرزهای کشور است.

وی تأکید کرد: شناسایی دانش‌آموزان توانمند و حمایت هدفمند از آنان باید از اولویت‌های نظام تعلیم و تربیت باشد؛ چراکه سرمایه‌گذاری بر استعدادهای نسل جوان، زمینه‌ساز پیشرفت علمی و توسعه آینده کشور خواهد بود.

رئیس آموزش‌وپرورش بیجار در پایان ضمن تبریک این موفقیت به نیوشا اسمعیلی، خانواده وی و جامعه فرهنگیان شهرستان، ابراز امیدواری کرد این دانش‌آموز در مراحل بعدی المپیاد نیز موفق عمل کند و با راه‌یابی به تیم ملی، افتخاری دیگر برای بیجار و استان کردستان رقم بزند.