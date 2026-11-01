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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۵۱

سارق مأمورنما با لباس نظامی در زاهدان دستگیر شد

سارق مأمورنما با لباس نظامی در زاهدان دستگیر شد

زاهدان- فرمانده انتظامی زاهدان از دستگیری سارقی خبر داد که با پوشیدن لباس و استفاده از علائم نظامی، از رانندگان خودروهای سنگین سرقت و اخاذی می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمید نوری، اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت و اخاذی از رانندگان خودروهای سنگین توسط فردی با لباس نظامی، تیم‌های ویژه پلیس برای شناسایی و دستگیری متهم وارد عمل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان افزود: مأموران کلانتری ۲۱ زاهدان با تشدید اقدامات اطلاعاتی و میدانی، سارق حرفه‌ای را که با پوشش لباس و علائم نظامی اقدام به سرقت و اخاذی از شهروندان می‌کرد، شناسایی کردند.

وی ادامه داد: مأموران پس از انجام تعقیب و مراقبت‌های نامحسوس، متهم را در عملیاتی حین ارتکاب سرقت دستگیر کردند که در بازرسی از وی تعدادی تلفن همراه مسروقه، افشانه فلفل، باتوم، تابلوهای علائم هشدار و لباس نظامی کشف شد.

نوری با اشاره به اعتراف متهم به جرایم ارتکابی خاطرنشان کرد: تحقیقات پلیس برای مشخص شدن تعداد سرقت‌ها و شناسایی سایر مالباختگان همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6996197

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