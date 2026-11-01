به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا حاجی علی‌بیگی پیش از ظهر یکشنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد و تجلیل از واحدهای نمونه استان مرکزی اظهار کرد: رعایت استاندارد علاوه بر ارتقای هویت صنعت و محصولات تولیدی، می‌تواند به عاملی برای افتخارآفرینی و افزایش اعتبار برندهای تولیدی تبدیل شود.

وی افزود: استان مرکزی به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید کشور در حوزه‌های مختلف، از صنایع غذایی تا صنایع سنگین و ماشین‌سازی، ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه فرهنگ استاندارد و ارتقای کیفیت تولیدات دارد.

حاجی علی‌بیگی تصریح کرد: چنانچه تولیدات استان مرکزی بر مبنای استانداردهای معتبر تولید و عرضه شوند، این ظرفیت وجود دارد که فرهنگ کیفیت و استاندارد از طریق محصولات این استان به صنعت و تولید کشور تسری پیدا کند.

فرماندار اراک ادامه داد: استاندارد مفهومی فراتر از یک نشان تجاری یا تأییدیه رسمی است و باید در کنش و رفتار، اندیشه، مدیریت و فرآیندهای تولیدی نهادینه شود؛ چراکه در این صورت، فرهنگ کیفیت می‌تواند به تمام شئون جامعه گسترش پیدا کند.

حاجی‌علی‌بیگی با اشاره به استقبال واحدهای تولیدی استان از استانداردهای اختیاری و تشویقی تاکید کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی استان حتی در مواردی که دریافت استاندارد الزامی نیست، به‌صورت داوطلبانه برای بهره‌مندی از مزایای آن اقدام کرده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده تقویت رویکرد کیفیت‌محور در میان تولیدکنندگان است.

فرماندار اراک با اشاره به اهمیت اخلاق حرفه‌ای در نظام مدیریت استاندارد افزود: همان‌گونه که رعایت استاندارد در تولید و مدیریت اهمیت دارد، تقویت اخلاق حرفه‌ای، اخلاق عمومی، اخلاق جمعی و اخلاق فردی نیز باید مورد توجه قرار گیرد و این ارزش‌ها در رفتار سازمانی و تعاملات اجتماعی نهادینه شود.

وی تأکید کرد: توسعه فرهنگ استاندارد و کیفیت، زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که علاوه بر فرآیندهای تولیدی، در مدیریت، رفتار حرفه‌ای و مناسبات اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد.