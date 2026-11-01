۹۸ درصد واحدهای مشمول استاندارد مرکزی پروانه کیفیت دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود نصرالهی پیش از ظهر یکشنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد و تجلیل از واحدهای نمونه استان مرکزی اظهار کرد: بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی و صنعتی و حدود ۳۷ شهرک صنعتی فعال در استان مرکزی، جایگاه این استان را به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم صنعتی کشور تثبیت کرده است.

وی افزود: میزان صادرات استان مرکزی در سال گذشته به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسید و با همت و تدبیر استاندار مرکزی، هدف‌گذاری صادرات ۲ میلیارد دلاری برای سال جاری دنبال می‌شود که تحقق این هدف با همراهی و تلاش واحدهای صنعتی و تولیدی استان دور از دسترس نیست.

نصرالهی تصریح کرد: با وجود شرایط تحریمی، واحدهای تولیدی استان مرکزی توانسته‌اند محصولات خود را به بازارهای مختلف جهانی صادر کنند و حتی به قلب اروپا راه یابند که بیانگر توانمندی، ظرفیت فنی و قابلیت رقابت تولیدکنندگان استان در عرصه بین‌المللی است.

وی ادامه داد: دستاوردهای واحدهای تولیدی و توانمندی‌های صادراتی آن‌ها باید بیش از گذشته منعکس شود و برگزاری مراسم تجلیل از واحدهای نمونه نیز فرصتی برای معرفی تلاش فعالان صنعت، ترویج فرهنگ کیفیت و برجسته‌سازی جایگاه استاندارد در فرآیند تولید است.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی با اشاره به شعار روز جهانی استاندارد سال جاری با عنوان «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر با تکیه بر انرژی مقرون‌به‌صرفه و پاک» تاکید کرد: انتخاب این شعار نشان‌دهنده اهمیت روزافزون موضوع انرژی در سطح جهان است و در کشور ما نیز با توجه به چالش‌های موجود در حوزه تأمین و مصرف انرژی، توجه به بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع انرژی ضرورتی انکارناپذیر محسوب می‌شود.

نصرالهی افزود: سازمان ملی استاندارد در حوزه انرژی نیز تکالیف مشخصی بر عهده دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به کنترل کالاهای مشمول معیار مصرف انرژی و نظارت بر درج رتبه انرژی روی محصولات اشاره کرد؛ به‌گونه‌ای که مصرف‌کنندگان بتوانند با آگاهی از میزان بهره‌وری انرژی کالاها، انتخاب مناسب‌تری داشته باشند.

وی بیان کرد: استان مرکزی با بیش از یک‌هزار واحد تولیدی مشمول استاندارد و نزدیک به دو هزار پرونده استاندارد، رتبه هفتم کشور را در این حوزه به خود اختصاص داده است.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی گفت: ضریب نفوذ استاندارد در استان مرکزی بیش از ۹۰ درصد است و بیش از ۹۸ درصد واحدهای تولیدی مشمول نیز نسبت به دریافت پروانه استاندارد اقدام کرده‌اند که این آمار بیانگر توجه جدی بخش تولید استان به رعایت الزامات استاندارد و ارتقای کیفیت محصولات است.

وی تصریح کرد: مدیران کنترل کیفیت به‌عنوان نمایندگان سازمان ملی استاندارد در واحدهای تولیدی، مسئولیت مهمی در نظارت بر فرآیند تولید، کنترل کیفیت محصولات و اطمینان از رعایت الزامات استاندارد بر عهده دارند و بخش مهمی از دستاوردهای امروز صنعت استان حاصل تلاش و مسئولیت‌پذیری این نیروهای تخصصی است.

نصرالهی ادامه داد: واحدهای نمونه استان مرکزی از بخش‌های مختلفی همچون صنایع ساختمانی، معدنی، غذایی و خودروسازی انتخاب شده‌اند که این تنوع، ظرفیت گسترده و توانمندی‌های متنوع صنعتی دیار آفتاب را به نمایش می‌گذارد.

وی تصریح کرد: انتخاب واحد نمونه بر اساس شاخص‌ها و معیارهای مشخص و طی فرآیندی تخصصی و دقیق انجام می‌شود و مجموعه‌های متقاضی باید الزامات متعددی را احراز کنند و کسب این عنوان حاصل تلاش مستمر، برنامه‌ریزی و پایبندی به اصول کیفیت است.