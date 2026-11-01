دستگیری ۲ سارق کابل و تجهیزات مخابراتی در سلسله

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامران حسنوند صبح امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی وقوع سرقت کابل و تجهیزات مخابراتی در سطح شهر، مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد هوشمندانه، هویت دو سارق سابقه‌دار را شناسایی کردند.

وی افزود: متهمان با سوءاستفاده از پوشش و ظاهر مأموران مخابرات اقدام به سرقت می‌کردند که در عملیاتی ضربتی از سوی مأموران کلانتری ۱۱ دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان سلسله با اشاره به اعتراف متهمان به ارتکاب هفت فقره سرقت انواع کابل و تجهیزات مخابراتی در این شهرستان، بیان کرد: پس از تکمیل تحقیقات، پرونده متهمان برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد.

حسنوند از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.