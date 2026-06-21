بعثت برابر هوادار شکست خورد و دهم ماند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه عصر یکشنبه در چارچوب هفته سیام رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور (لیگ آزادگان) در ورزشگاه آزادی کرمانشاه میزبان هوادار تهران بود که این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود میهمان به پایان رسید.
بعثت که برای بهبود جایگاه خود در جدول به سه امتیاز این مسابقه نیاز داشت، با وجود ارائه نمایشی قابل قبول در بخشهایی از بازی، نتوانست از فرصتهای خود استفاده کند و در نهایت با قبول شکست، امتیازی از این دیدار خانگی کسب نکرد.
با این نتیجه، نماینده کرمانشاه ۳۵ امتیازی باقی ماند اما با توجه به نتایج سایر دیدارهای هفته، همچنان جایگاه دهم جدول ردهبندی را حفظ کرد. این موضوع نشان میدهد فاصله امتیازی تیمهای میانه جدول همچنان اندک است و بعثت در هفتههای آینده فرصت جبران خواهد داشت.
شکست برابر هوادار، تیم کرمانشاهی را از نزدیک شدن به نیمه بالایی جدول بازداشت و بار دیگر اهمیت استفاده از امتیاز بازیهای خانگی را برای شاگردان این تیم نمایان کرد. در مقابل، هوادار با کسب سه امتیاز ارزشمند این مسابقه، موقعیت خود را در جمع تیمهای بالای جدول مستحکمتر کرد.
بعثت در ادامه رقابتهای لیگ آزادگان باید با کسب نتایج مطلوب در دیدارهای پیشرو، ضمن حفظ فاصله با تیمهای پایین جدول، برای ارتقای جایگاه خود در ردهبندی و پایان فصل با رتبهای بهتر تلاش کند.
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