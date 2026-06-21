به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال بعثت کرمانشاه و هوادار تهران در چارچوب رقابت‌های هفته سی‌ام لیگ دسته اول فوتبال کشور (لیگ آزادگان) عصر یکشنبه ۳۱ خردادماه از ساعت ۱۸ در ورزشگاه آزادی کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این مسابقه در حالی برگزار می‌شود که بعثت کرمانشاه به دنبال کسب نتیجه‌ای مناسب در حضور هوادارانش است تا رقابت‌های فصل جاری را با جایگاهی بهتر در جدول رده‌بندی به پایان برساند.

نماینده کرمانشاه تا پایان هفته بیست‌ونهم لیگ آزادگان با کسب ۳۵ امتیاز در جایگاه دهم جدول قرار دارد و طی هفته‌های اخیر با ثبت نتایج قابل قبول، شرایط مناسبی را تجربه کرده است.

در سوی مقابل، تیم هوادار تهران با ۳۷ امتیاز در رده هفتم جدول رده‌بندی قرار گرفته و یکی از تیم‌های بالانشین نیمه دوم جدول به شمار می‌رود. این تیم نیز برای بهبود جایگاه خود در جدول، با انگیزه بالایی برابر بعثت صف‌آرایی خواهد کرد.

با پیگیری‌های انجام شده از سوی مسئولان باشگاه بعثت، اداره کل ورزش و جوانان استان و هیئت فوتبال کرمانشاه، شرایط حضور تماشاگران در این دیدار فراهم شده و هواداران فوتبال می‌توانند از نزدیک شاهد آخرین مسابقه نماینده استان در فصل جاری باشند.

انتظار می‌رود با توجه به اهمیت و حساسیت این مسابقه و نزدیکی دو تیم در جدول لیگ آزادگان، استقبال مناسبی از سوی فوتبال‌دوستان کرمانشاهی برای حمایت از تیم بعثت صورت گیرد و ورزشگاه آزادی کرمانشاه میزبان یکی از پرشورترین دیدارهای این فصل باشد.